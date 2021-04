'Tengo derecho a estar con él'; exnovios se pelean con carteles de perro 'desaparecido'

Un perro supuestamente desaparecido en España, se ha convertido en la disputa de una pareja de exnovios que se pelean a través de carteles con los que 'buscan' el paradero de la mascota.

Los hechos que trascienden en el barrio español de Campanar, en Valencia, comenzaron a hacer eco entre la población gracias a los diversos carteles que la mujer distribuyó con la finalidad de encontrar al perro.

"Lleva dos días desaparecido por la zona de Campanar (Valencia). Muy noble y bueno, no muerde. Posiblemente esté desorientado, eso en caso de que no se lo haya llevado mi ex, lo cual no tengo pruebas", se lee en el anuncio.

Además agregó que 'si se ve al perro con un chico de 27 años, estatura mediana y moreno', se le contacte de inmediato, pues se trata de su ex que 'se habría llevado al can sin su consentimiento'.

El asunto del perro no terminó ahí, pues al poco tiempo aparecieron otros carteles supuestamente hechos por el exnovio en los que aseguraba que el animal 'no estaba perdido', que estaba con él porque 'tiene derechos'.

"Teresa, el perro también era mío y tengo derecho a estar con él. Tú me pusiste los cuernos y me engañaste en la cara. Espero que tengas muchas fotos suyas porque no lo vas a volver a ver. Para de buscarlo y alarmar a la gente. Alberto", escribió el supuesto exnovio agregando una fotografía del perro.

Hasta el momento se desconoce qué ocurrió con la custodia del perro.

Un seguidor me ha enviado una pelea de exnovios a raíz de la desaparición de un perro. Surrealista pic.twitter.com/2iHz2YWk2W — ceciarmy (@ceciarmy) April 15, 2021