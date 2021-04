En vivo: AMLO recibe vacuna contra COVID-19 en su 'mañanera'

Tal como lo había adelantado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibe esta mañana de martes la vacuna contra el COVID-19.

El mandatario dijo que la recibe públicamente para convocar a todos los adultos mayores, que no han acudido a inmunizarse, a que tengan la seguridad de que las vacunas son seguras, no hay peligro y no hay reacciones graves.

"Estamos seguros que no hay riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves, que le estamos dando seguimiento a todos los estudios que se han hacen en el mundo para garantizar la seguridad de las personas".