AMLO recibe vacuna contra COVID-19 en su 'mañanera'

Tal como lo había adelantado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió esta mañana de martes la vacuna contra el COVID-19, con la dosis de AstraZeneca.

El mandatario indicó que la recibe públicamente para convocar a todos los adultos mayores, que no han acudido a inmunizarse, a que tengan la seguridad de que las vacunas son seguras, no hay peligro y no hay reacciones graves.

"Estamos seguros que no hay riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves, que le estamos dando seguimiento a todos los estudios que se hacen en el mundo para garantizar la seguridad de las personas", dijo.

El presidente fue atendido por la teniente enfermera Merlina Vega, quien le indicó todos los protocolos que se siguen, como mostrarle el biológico y la inyección con la que lo recibiría, además de cuestionarlo sobre su estado de salud tanto de los últimos tres meses como de las 24 horas más recientes.

Tras aplicarle la dosis, la teniente enfermera dio algunas recomendaciones al mandatario federal, entre las que se incluyen el permanecer en vigilancia 30 minutos y la indicación sobre que puede presentar algunas reacciones.

Cuestionado sobre si le dolió la aplicación, el presidente expresó: "no, tienen las manos muy suaves, no duele, y además ayuda mucho, nos protege a todos. Hago de nuevo un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos, no hay ningún riesgo, para empezar, no duele la vacuna".

"No pasa nada absolutamente, si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar, para que se apliquen la vacuna y protegernos todos", aseguró el presidente, poniendo fin a su conferencia matutina para permanecer el tiempo requerido en vigilancia.