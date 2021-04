Validan comisiones nueva Ley de FGR

Sin modificaciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que expide una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y abroga la actual.

Los legisladores acordaron aprobar en sus términos la reforma aprobada por el Senado el 17 de marzo pasado, y llevar al Pleno sus reservar para este jueves, cuando se prevé que el dictamen sea votado.

El proyecto fue avalado con 12 votos a favor y 10 en contra de diputados del PAN, del PT y de Morena. Además, se emitieron cinco abstenciones.

La presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega, lamentó que en la elaboración del proyecto de la nueva ley no se tomó en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, quienes han expresado las inconsistencias.

Recordó que durante el parlamento abierto realizado la semana pasada para analizar la minuta, defensores de derechos humanos y colectivos de víctimas alertaron que la propuesta es regresiva, entre otras cosas, porque desconoce derechos que hoy ya les son reconocidos.

"Puede estar a discusión, con unas voces a favor o en contra, la forma en la que se va desplegar la acción de la Fiscalía, lo que no puede tener una ponderación negativa es la inclusión de derechos que ya están reconocidos en la ley vigente y que no pueden retraerse en esta reforma. Para mí, este es motivo suficiente para no poder acompañar este proyecto", expresó.

La semana pasada, colectivos de familiares de desaparecidos advirtieron que la nueva ley es un retroceso, porque desconoce derechos que les costó trabajo que les fueran reconocidos, como tener acceso a copias de sus expedientes, participar en la elaboración del plan de búsqueda de sus familiares y la posibilidad de solicitar a la FGR la atracción de casos ante la ineficiencia de una homóloga estatal.

La morenista Lorena Villavicencio, quien aclaró que su opinión no refleja la de su partido, recordó que funcionarios federales comprometidos como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, han manifestado preocupación por el proyecto.