Se incrementa desfalco realizado a la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático a 18 mdp

El desfalco realizado a la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático, detectado por el faltante de 7 millones de pesos en el fondo pro huelga, se incrementó a 18 millones por el faltante a otras cuentas bancarias de los fondos de los trabajadores.

En la audiencia inicial ante el juez de control que vinculó a los tres exdirigentes sindicales a proceso, el Ministerio Público acreditó un quebranto económico de 18 millones de pesos, del dinero de los obreros sindicalizados de la planta dos de Altos Hornos de México.

Los acusados, que fueron depuestos de sus cargos sindicales son el ex secretario general local Patricio "Q"; el ex Presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia, Jorge "A"; y el ex Tesorero Francisco "B".

De acuerdo a los análisis contables realizados en la auditoría a la tesorería de la sección obrera 288 existe un faltante de 14 millones de pesos, siete de los cuales corresponden al fondo pro huelga, siete más a diversas cuentas y los cuatro restantes son el adeudo de un préstamo solicitado para pagar el citado fondo pro huelga a los trabajadores.

El juez no consideró necesaria la prisión preventiva solicitada por el ministerio público, y ordenó como medida cautelar que los tres acusados se presenten a firmar en el Centro de Justicia Penal, Oral y Acusatorio del Distrito Judicial de Monclova, para corroborar que no se hayan evadido de la acción de la justicia.