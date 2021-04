Vacunarán a mil 800 maestros por día en 12vo Regimiento Militar de Piedras Negras

Tras el arribó de 82 mil dosis de vacunas CanSino a Coahuila y su distribución a nueve puntos de vacunación en la entidad; entre ellos cinco mil 552 dosis para los municipios que comprenden la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, este martes iniciará el proceso de vacunación de maestros y maestras.

La vacunación del personal docente de Coahuila iniciará a las ocho de la mañana en las instalaciones del 12vo Regimiento de Caballería Motorizado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Piedras Negras; y en ella se atenderá a los municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria 01; es decir, los municipios de: Allende, Hidalgo, Guerrero, Nava, Piedras Negras y Villa Unión.

“Tentativamente tenemos mil 800 maestros por día”, fue lo que manifestó Adrián Sosa Hernández, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, pues el calendario para llevar a cabo dicha etapa de vacunación es del martes 20 al sábado 24 de abril del año en curso; tal y como lo dieron a conocer con oportunidad las autoridades federales.

Sosa Hernández señaló que, aplicarán la misma metodología que cuando se vacunó a los trabajadores de la salud de primera línea; es decir, a quienes atienden a pacientes con COVID-19 y cuyo proceso se realizó en el mismo 12vo Regimiento de Caballería Motorizado de la SEDENA con sede en Piedras Negras.

“Es el mismo flujo, eso que necesitamos de mantener el orden, principalmente los listados. Hacen mucho esa pregunta, de que si alguien no está en la lista no se va a vacuna, yo creo que debemos estar bien conscientes que debemos mantener nuestro flujo constante para no retrasar la vacunación”, dijo el funcionario estatal.

En el caso de los maestros que, actualmente presenten alguna enfermedad en este momento o que tengan alguna descompensación, el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras; dio a conocer que, precisamente el sábado 24 de abril se está destinado para ese tipo de situación especiales.

“Afortunadamente, con los maestros, ya tuvimos la experiencia del personal médico, de la primera dosis de los adultos mayores de 60 años, entonces ya tenemos mucho más, valga la redundancia, la experiencia con ellos. Ya se esté viendo que maestros están en una situación especial para que pueda considerárseles y en caso de ser necesario, se programan para el sábado”, dijo Sosa Hernández.