Hombre estrella contra el piso a supuesto ladrón que lo amenazó con un arma de fuego

El suceso fue grabado en California, cuando un hombre que estaba caminando hacia la cajuela de su camioneta tipo SUV y fue amenazado con una pistola por un hombre que se le acercó, el cual estaba acompañado por un cómplice que no estaba armado.

A pesar de que estaba encañonado, el hombre logró asestarle un golpe al sospechoso armado y luego lo cargó y lo estrelló hacia el asfalto, provocando que él perdiera su arma de fuego en el proceso. El dueño de la camioneta sometió al supuesto ladrón mientras éste gritaba agudamente y su cómplice pedía desesperadamente que los soltara.

Luego de unos segundos, el hombre soltó al sospechoso y dejó que huyera. Ninguno de los hombres se molestó en recoger el arma de fuego mientras huían.

El video fue compartido en redes sociales y se volvió viral, aunque el hombre que sometió al supuesto ladrón no ha sido identificado públicamente, recogió el New York Post.

