Mujer manipulaba a niño con dulces para abusar de él

Una mujer en Inglaterra, enfrenta una condena de 10 años después de que chantajeara a un niño de 12 para que le realizara tocamientos indebidos a cambio de dulces.

Deborah Yates, de 38 años y madre de tres, fue detenida tras ser acusada de convencer a un menor de edad de faltar a la escuela para sostener encuentros íntimos con ella a cambio de dulces y papas fritas, durante el 2017 en Derbyshire, lugar donde ambos vivían, según recoge The Sun.

"Me di cuenta de que estaba siendo amable conmigo y me compró cosas para que yo confiara más en ella y la dejara hacer lo que quisiera conmigo. Siento que Debbie se aprovechó de mí cuando tenía 12 años y no entendía mis sentimientos. Ojalá no hubiera creído todo lo que dijo y no hubiera caído en su trampa", dijo el menor a la corte de Derby Crown.

Según el testimonio del niño, la mujer se reunía con él en un campo cercano a su escuela, aparentando ser amable con él para convencerlo de que la tocara.

"Me gustaría que Debbie fuera a la cárcel el mayor tiempo posible. Me entristecería pensar que podría hacer pasar a otro niño por lo que yo he pasado", declaró la víctima.