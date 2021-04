'Héroe sin capa' salva a niño de ser atropellado por un tren

El Ministerio de Ferrocarriles en Mumbai, dio a conocer en redes el momento que se registró durante la tarde del sábado en la estación Vangani, donde un pequeño que era acompañado por una mujer cayó accidentalmente a las vías ferroviarias.

Justo cuando el tren se acercaba a donde se encontraba el pequeño, apareció en escena un hombre que corriendo consiguió rescatarlo.

A Good Samaritan:

At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.

We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0