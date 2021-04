'Son una mie... de familia'; niño se vuelve viral por su reacción al ser enterrado en la arena

La reacción de un menor que fue enterrado en la playa por su familia ha acaparado miradas en redes sociales, debido a que éste se mostró furioso tras la 'broma' de los suyos.

Compartido originalmente en TikTok por la cuenta de Scarlett Marín, ésta contó que su familia y ella trataron de enterrar a su hermano entre la arena de la playa como parte de un juego, sin embargo, el menor no reaccionó como esperaban.

'Son una mie... de familia. No me puedo mover ¡Ayúdenme!', se escucha gritar desesperadamente al niño mientras intenta salir de la arena.

"Es humor, mi hermano primera vez en la playa", escribió Scarlett en la descripción de su video, mismo que se ha viralizado con más de 5 millones de reproducciones en la red social.

Lejos del humor que la usuaria 'intentó' plasmar con el video y un segundo que subió sobre la misma escena, usuarios señalaron las acciones de la familia del niño como irresponsables y poco empáticas debido a las reacciones del infante.

"No todos los niños son iguales. No es humor y no es broma, porque él se ve claramente afectado", escribió una persona.