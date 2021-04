Los impredecibles

Derrota dolorosa contra Querétaro dando sensaciones terribles. A media semana se va el Preparador Físico del equipo, sinceramente un acontecimiento nada menor en un equipo de futbol, venía Toluca que es de los cuadros que se han visto bien en este torneo, ningún flan.

Muchos esperábamos un domingo complicado para Santos y Almada, hubo hasta quien habló de una claudicación de los Guerreros para liguilla y un conformismo para un repechaje al que ya estaría a estas horas condenando a perder. No culpo a los fatalistas, sinceramente no era descabellado pensar lo anterior pero se nos olvida y no nos atrevemos a declarar oficialmente que este Santos es a prueba de TODO si, de TODO. Por lo menos hay que aceptar si no quieren ser tan positivos, que este equipo es impredecible. A las pruebas me remito.

Contra Toluca doblete del Mudo Aguirre. ¿Del Mudo Aguirre? ¿Aquel que tenía un torneo para el olvido? Si, pues hizo un doblete y jugó un buen partido, abrió el marcador con un gol de colocación y riñones y después coronó su doblete con un verdadero golazo con un recurso que al Santos le falta que es el disparo de lejos. Golazo también de John Ferney Otero, ¿de Otero? ¿Aquel que ya varios mataban y aseguraban que iba en franco declive? Si, el colombiano se mandó un partidazo y se dio el lujo de anotar un golazo, la clavó en una escuadra después de un rebote con una decisión que hace borrar cualquier atisbo de sospechar que este equipo está roto emocionalmente.

El equipo fue intenso y comprometido como casi siempre ha sucedido en la era Almada, jugando como hoy se vale ilusionarse, ¿qué tanto? No lo sé, ante lo impredecible lo mejor es ir paso a paso, si, volvemos al paso a paso. Muy poco para recriminar a un equipo que se sobrepone a tantas cosas, lamentablemente en el futbol como en todo deporte lo que importa es ganar, incluso hay quien dice que es lo único parafraseando al gran Vince Lombardi. Así será cuando Santos termine su participación en este torneo, ojalá seamos justos y antes de ver lo malo, guardemos actuaciones como la de hoy de este Santos golpeado ante el Toluca y que por lo menos no se nos olvide que aunque este Santos no fue campeón, fue un Santos histórico que a todos nos dio un gran ejemplo de voluntad y compromiso.

Démosle al Santos de Almada algo más que el beneficio de la duda. Volví a ir al Estadio Corona y la afición está metida y agradecida. ¿Qué viene? Nadie lo sabe y con este Santos, menos.

Manye Castil // @manyecastil