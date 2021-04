Se confrontan Alfonso Durazo y Ricardo Bours

La confronta política entre los candidatos al gobierno de Sonora por Morena, Alfonso Durazo y por Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours, ha escalado a la familia Bachoco al responder Arturo Bours Griffith, senador suplente del exsecretario de Seguridad Pública en México.

Ante los constantes señalamientos de Ricardo Bours candidato a la gubernatura de Sonora de Movimiento Ciudadano, sobre la actuación de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública de México y que tiene nexos con el narcotráfico, el abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia", decidió contestarle.

Lo señaló de hacer señalamientos irresponsables. "Ya quisiera este niño rico y caprichoso tener la limpieza de mi trayectoria pública; ya quisiera. Ni crimen organizado ni negocios al amparo del gobierno".

En un evento en Navojoa le dijo atarantado. "No todos los sonorense somos tan afortunados como ese candidato que no ha tenido necesidad de trabajar nunca en su vida".

"Y que no ha trabajado nunca en su vida, después de 20 años de ocio se baja de su torre principesca cansado y enfadado de tanto ocio y se le ocurre pensar en la gubernatura como terapia ocupacional, ¡pues no!, tiene que ir a aprender, que haga cola, que haga fila. No se puede gobernar a quien no se comprende. No se puede gobernar a aquellos cuyos problemas no se entienden, no se conocen", expresó Durazo.

Ricardo Bours reviró: "La DEA te trae en la mira por soltar a Ovidio, proteger delincuentes y tener a México a merced del crimen organizado; esto no solo lo sabe todo Sonora, también lo saben los medios". Luego lo retó a debatir públicamente.

Arturo Bours Griffith, senador suplente de Alfonso Durazo, socio y miembro del Consejo de Administración de Industrias Bachoco y de Megacable Holdings lamentó públicamente las expresiones de su primo Ricardo.