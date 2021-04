Defiende Morena en San Lázaro solicitud de juicio político contra INE

La solicitud de iniciar juicio político en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, se basará en que cometieron violaciones al artículo 41 y a la proporcionalidad que señala el 22 de la Constitución, confirmó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

Detalló que la propuesta de Morena y PT se fundamenta en el artículo 109 de la constitución y en la ley de responsabilidades que especifica como motivos de juicio político: el ataque a las instituciones democráticas; ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

"Acompañaremos la propuesta que realizó el Partido del Trabajo ya que la acción de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama ha puesto en grave riesgo el desempeño de la función electoral. El INE es un organismo conducido por un Consejo General que debe apegarse a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad", dijo.

Propuesta ya está en Subcomisión de Examen Previo

Hoy se publica que Mier Velazco adelantó que el juicio político contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, va en San Lázaro, incluso, dijo, ya está en la Subcomisión de Examen Previo, que integran las comisiones de Gobernación y Justicia.

Según Mier, los consejeros violaron los consejeros son el Artículo 22 de la Constitución que establece que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

"En correspondencia a lo que el propio Lorenzo Córdova afirmó que no importa el monto de lo que se gastó en precampañas y que quizá no se haya reportado, sino que se violó la ley, consideramos que es un exceso dicha sanción y que, por tal motivo, el INE se extralimitó en lo que considera sus funciones fiscalizadoras. "El consejero presidente interpreta a su modo las reglas democráticas", insistió.

Ante esto, Ignacio Mier indicó que ambos consejeros no han brindado certeza a los participantes de la contienda electoral, han sido promotores de modificaciones al marco electoral una vez que el proceso ha iniciado, sigue en duda su independencia de los partidos políticos que en su momento los promovieron como consejeros y no han sido pilares de la legalidad, toda vez que siguen amparados para no cumplir con lo que les ordena la Constitución Política de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

"Corresponderá a esta Cámara de Diputados valorar si los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba han faltado a su objetividad y, en su caso, mantienen su simpatía con las fuerzas políticas conservadores a las que se enfrenta la Cuarta Transformación. Entre las facultades que tenemos como Cámara de Diputados está resolver esta solicitud de juicio político, se respete la Constitución, les destituya y/o inhabilitar para, como lo marca la Constitución".

En este sentido, el coordinador parlamentario recordó que el propio Ciro Murayama propuso un acuerdo para la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos, correspondientes al proceso electoral federal ordinario 2017-2018.

En dicho documento no se señala que el retiro de la candidatura sea una sanción por la falta de informe sobre el uso de los gastos de precampaña, además, la responsabilidad recaía en los partidos, más no en el candidato.

"Se contradicen, quieren meter mano negra para favorecer a los partidos que los impulsaron para ser consejeros y ahora intentan frenar el avance de Morena".

Esta acción configura otra de las causales para emprender juicio político: el ataque a las instituciones democráticas; además de que faltaron al principio de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.