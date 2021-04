Avión de la Segunda Guerra Mundial aterriza de emergencia sobre una concurrida playa

El suceso ocurrió en Cocoa Beach, Florida, cuando el motor de un avión TBM Avenger, el cual fue construido y utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, estaba realizando un espectáculo aéreo, por lo que su piloto decidió aterrizar sobre las aguas poco profundas de una playa.

Varios turistas captaron el comento en el que la aeronave descendió lentamente sobre la playa y patinó brevemente sobre el agua antes de detenerse por completo, provocando un gran chapuzón en el proceso.

Los organizadores del show aéreo informaron a través de un comunicado que el accidente se debió a una falla en el motor y que el piloto resultó resultó ileso, recogió el portal Infobae.

Crazy stuff happened today! Just happed to get some photos of the plane crashing during the Cocoa Beach Air Show. The pilot managed to land it in the water with no injuries to anyone. Thread of photos: pic.twitter.com/ic8d7AlmjS