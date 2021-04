Niño es 'succionado' por la cinta de una caminadora en funcionamiento

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un niño fue arrastrado y 'succionado' por la banda de una caminadora luego de que quedó atorado mientras jugaba cerca de ella.

El video fue compartido por la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EU para alertar a los padres de familia sobre el peligro de un modelo de caminadora de la marca Peloton luego de que se reportaron 39 accidentes, incluyendo la muerte de un menor de edad, relacionados con el producto.

En el video, se observa a dos menores de edad, un niño y una niña, jugando cerca de una caminadora en funcionamiento y el menor tocó la banda en movimiento y ésta lo arrastró con tal fuerza que el menor luchó para separarse de ésta. Luego de unos segundos, el niño logró alejarse pero volvió a ser arrastrado por ella en cuestión de segundos, esta vez quedando completamente debajo de ella.

El menor volvió a lograr escapar por su cuenta luego de unos segundos, en parte debido a que la caminadora quedó parcialmente levantada gracias al volumen de una pelota de plástico que quedó debajo de ella.

La compañía manufacturera respondió ante estos incidentes llamándolos 'incorrectos y engañosos' y emitió recomendaciones sobre su uso, tales como de que no se debe utilizar cerca de niños o mascotas y que se le debe de retirar la llave de seguridad cuando no esté en uso, reportó The Guardian.