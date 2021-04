Corner Pub

Hoy Santos Laguna se mide a los Diablos Rojos de Toluca en el Estadio Corona del Territorio Santos Modelo, un partido muy importante para la escuadra albiverde que busca volver a la senda del triunfo.

Los Guerreros no ven la victoria desde hace más de un mes, cuando superaron a Xolos en Tijuana, desde esa fecha solo han podido sumar un punto de nueve posibles, que les dio el empate ante Chivas y dos descalabros ante León y Querétaro, en este último duelo preocupó la falta de generación del equipo, donde con muy poco, los Gallos lograron superarlos por la mínima diferencia.

por la mínima diferencia. El funcionamiento de Santos es preocupante, y se ha reflejado desde la baja de Fernando Gorriarán, con lo que se demuestra la importancia del centrocampista, que se ha convertido en el que maneja los hilos y reparte el juego de los laguneros, que de por sí ya estaba mermado el equipo con la falta de otro de sus pilares como Brian Lozano. Además de que Carlos Acevedo no te va a estar salvando todos los partidos, obviamente es su labor, pero también es que la defensa haga su parte y no que el arquero termine el partido sacando 2 o 3 goles que parecían claros, falta conjuntar líneas y trabajar al parejo, sino la realidad es que esta plantilla no va a lograr conseguir nada, ni a corto, ni a mediano plazo.

En la parte técnica hubo un claro error en el duelo ante los queretanos, aunque por fin volvió a las canchas y seguimos esperando esa explosión futbolística, Ayrton Preciado no estaba y no está para ser titular, hay que llevarlo de a pocos minutos, ante Diablos debería ser un recambio que aportaría mucho en la segunda parte, porque si Almada se empeña en ponerlo de inicio, las cosas se van a complicar desde un principio.

Es un partido fundamental donde Santos necesita sumar de a tres, una derrota y la combinación de resultados lo podrían relegar hasta el 7º puesto y Toluca tomaría el lugar de los Guerreros, por ello también es muy importante ya que es duelo directo por escalones en la general, es hora de que se retome el rumbo y empezar a poner tierra de por medio y asegurar el tercer o cuarto lugar, el tiempo se agota y no se pueden dejar más puntos en el camino.

Así que hoy en directo a las 19:00 horas no se pierdan este gran partido y si tienen la oportunidad de acudir al Corona a apoyar háganlo con todas las medidas, los Guerreros necesitan todo el apoyo esta tarde, para sacar un buen resultado que les de y nos de paz a todos.

