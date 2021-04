La Columna de Rosell

Llueve sobre mojado, péguenle a esta cruz, nada más falta que me orine un perro, espárcela diosito no todo sobre mi, al perro más flaco se le cargan las pulgas, hacer leña del árbol caído, nos siguen pegando abajo, etcétera. Esos dichos o refranes han caracterizado el torneo de los Guerreros y de su entrenador Guillermo Almada

Si los futbolistas a cargo del uruguayo han sufrido diferentes padecimientos físicos a lo largo de las jornadas, ahora hay que agregarle el lado mental. El despido de su preparador físico Rubens Valenzuela con el que seguramente pasaban más tiempo que con el propio Almada. Seguramente pegará en lo anímico en algunos más que a otros. Si algo compensaba la falta de talento en el equipo santista fue su excelente estado físico, la mayoría corre como si los fuera siguiendo Gerardo Noroña, por eso cuando Jeraldino, Orrantia y Valdés juegan a otro ritmo, parece que lo hacen a velocidad de cámara phantom.

Se habla de que a don Rubens le sacó de sus casillas que le interrumpieran una sesión de practica para pedirle al joven volante culichi Jordán Carrillo para una prueba anti covid, Valenzuela no estaba precisamente del mejor humor y al parecer reaccionó perdiendo los estribos y maltrató verbalmente a la gente del cuerpo médico que le pedía el permiso para el futbolista, el incidente fue grave, al grado que al investigarse la decisión fue el cese fulminante del nativo de Durazno Uruguay.

Valenzuela estuvo con Almada en Ecuador y con él llegó a Santos Laguna, pero tiene un impresionante curriculum en México, en Primera División trabajó para Atlas, León, Irapuato, Dorados, Querétaro y Morelia. En primera A, Zacatepec, Yucatán, Gavilanes, Leones Negros, Atlético San Luis. En segunda división, Atlético Cuauhtémoc y Zacatecas. Es un hombre sumamente preparado, un auténtico docente. Ha dado innumerables cursos, ha participado en congresos y talleres. Título de profesor en educación física, especializado en futbol, posgrado en Europa. Desde 1981 ha realizado más de cien cursos, congresos, talleres, simposios, etcétera.

“Ayer fui cesado de mi puesto de preparador físico de Santos Laguna de México, en una decisión de la directiva del club. Me voy orgulloso y satisfecho por mi trabajo realizado. No armo las maletas porque nunca las desarmo. Muchas veces tienes que pensar que no perdiste, sino que a ti te perdieron.” Ese fue el tuit que subió el profesor el día después de su cese. Curioso que el tuit anterior que subió cuatro días antes citó lo siguiente: “Si supieras que en la infancia se define la salud mental de un adulto, pensarías dos veces antes de corromper el alma de los niños y niñas con palabras y acciones hirientes”. Palabras y acciones hirientes que todo parece ser profirió en un momento de rabia a miembros del cuerpo médico del equipo.

El comunicado del equipo habla que la desincorporación del profesor Valenzuela fue una decisión consensuada con Guillermo Almada y su cuerpo técnico. ¿El motivo? Una violación del código de conducta institucional. Código que fue violado en su momento por Rubén Omar Romano, Leandro Cufré, Robert Dante Siboldi y a todos les costó el puesto. Caray una pena en específico lo del profesor Valenzuela, un hombre en continuo aprendizaje y mejoramiento. “Nunca se llega, siempre se está llegando”, escribió.

Santos es inflexible, uno ajeno y de aquí de lejos, pediría una segunda oportunidad para el profesor su valía debería de avalarlo, pero somos humanos y hay días que lo mejor es ni salir, al profe el deber lo llamó, la mecha estaba corta y no tardó en encenderse. Otro problema para Almada sin su hombre de absoluta confianza para tener a punto a sus jugadores, aunado a la tontería de Diego Valdés que no aguantó más y salió a divertirse sin ninguna precaución, siendo sancionado por el club y la Liga. No abonan estos casos a la estabilidad mental de Guillermo Almada, más pruebas, más retos, más problemas a resolver se le amontonan al atribulado estratega charrúa.