'No transitará', asegura Pablo Gómez sobre extensión de mandato de Zaldívar

El coordinador de proceso parlamentario de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, aseguró que la ampliación de dos años del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, no podrá transitar ni aunque fuera aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje a través de su cuenta en Twitter, Pablo Gómez dijo que es mejor decir desde ahora que no transitará.

"Ese artículo transitorio para prolongar por dos años adicionales la presidencia del ministro Zaldívar en la Suprema Corte no podría transitar ni aun cuando fuera aprobado y promulgado. Mejor decirlo desde ahora", posteó Gómez.

Oposición

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, que con claridad y sin titubeos rechace "la manzana envenenada" que representa la aprobación legislativa para ampliar dos años su mandato, porque es "aberrante", vulnera el Estado de derecho y el orden constitucional.

El panista alertó que la prolongación en el cargo del presidente de la SCJN podría ser "un gravísimo precedente", porque ya después "van a solicitar, por qué no, que se le amplíe el periodo de mandato al Presidente".

En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Cortés asentó que la aprobación para que el ministro presidente deje el cargo en 2024 "es una aberración y una atrocidad legislativa que ocurrió en un transitorio de la ley, en el último minuto con un albazo.

"Es una manzana envenenada para el Poder Judicial, porque lo que están buscando es que los propios intérpretes de la Constitución, los que representan a los jueces, los ministros de la SCJN, se autoricen para su presidente una ampliación de su mandato", señaló el líder del blanquiazul.

"Esa es una manzana envenenada, porque luego pueden caer en la tentación, el otro Presidente del Poder Ejecutivo federal, pues por qué no ampliarse también el mandato, si ya se lo amplió al titular del Poder Judicial, por qué no ampliárselo al titular del Poder Ejecutivo. Eso es lo que no podemos permitir", subrayó el dirigente del PAN.

Insistió en que "si esta atrocidad legislativa" pasa por la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría absoluta con sus aliados, acudirán a la acción de inconstitucionalidad, en espera de congruencia.