Coordinador de Morena amaga con juicio político al INE

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que el juicio político contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el consejero electoral Ciro Murayama, va en San Lázaro, incluso, dijo, ya está en la Subcomisión de Examen Previo, que integran las comisiones de Gobernación y Justicia.

Mier recordó que la solicitud de juicio político fue presentada por el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, y adelantó que Morena va a complementarla, una vez que se defina la ruta.

Rechazó que este procedimiento sea una revancha contra los consejeros y aseguró que los diputados de la Cuarta Transformación solamente se someten a la ley, en un criterio siempre democrático, lo que les permite presentar un juicio político contra ambos consejeros, por sus criterios miopes y desproporcionados al establecer una sanción exorbitante contra Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

"'Con la vara que mides serás medido', dice un viejo refrán, o todos hijos o todos entenados, o todos coludos o todos rabones. Nosotros nos sometemos a lo que señala la ley y con ese criterio, siempre democrático, objetivo, aunque un poco miope y desproporcionado, establecieron una sanción exorbitante los consejeros. Están en su derecho, pero nosotros también tenemos todo el derecho.

"Si consideramos que se violentaron disposiciones constitucionales, de iniciarles un juicio político, ni modo que se enojen por eso", dijo Mier.

El legislador rechazó que sea una revancha contra los consejeros, pues "si lo dice la ley, no se puede hablar de revanchas, es en estricto apego a la ley y a la Constitución". Mencionó que si ellos, en la Cuarta Transformación, lo hacen, entonces sí es revancha, pero si ellos [los consejeros] lo hacen, no se llama igual.

"En la ley lo dice, no puede haber revanchas. Dentro de la narrativa con la que argumentó su voto y avaló el dictamen de la Comisión de Fiscalización, con esa misma yo digo: no es revancha, es estricto apego a la ley y a la Constitución, ¿o nosotros no? Si nosotros lo hacemos es revancha y hay acoso, pero si ellos lo hacen no se llama igual", dijo.

Recordó que fue el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien presentó el juicio político contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por haberse excedido en la aplicación de la ley.

"Ahora falta que se enojen, que se conviertan en celosos de la honra, pero desobligados del deber, como el esposo de la tía Cleta", expresó.

"¿Qué consideramos? Que hubo violaciones sistemáticas, como se podrá advertir en el artículo 22 y 41 constitucional, por lo que hace a principios, incluso al 1 constitucional.

"Cuando privilegian derechos fiscales a derechos humanos y políticos, entonces nos vamos a ir al 41 constitucional, y también por violación y por desproporcionalidad, lo dice claramente el tercer párrafo del 22 constitucional", aseguró.