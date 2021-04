LA COLUMNA DEL PERRO

En primer lugar deben de estar de acuerdo todos los miembros de la familia. En segundo lugar no nos debemos dejar llevar por la publicidad, ya que hay razas de perros que se ponen de moda debido a los comerciales, películas o novelas, debemos fijarnos en los pros y los contras como el tiempo que disponemos, el espacio con que contamos y aun el costo económico que esto implica.

Si contamos con poco espacio no sería aconsejable un perro de raza Gran Danés o un Mastín por ejemplo, si nuestra paciencia para educarlos no es mucha, no debemos optar por perros con mucha energía o muy activos como los Labradores, Dálmatas, Huskies, por citar sólo algunos, ya que si no son educados, su energía la emplean en morder cosas de la casa como mangueras, escobas, plantas, llantas, además de escarbar en el jardín donde se les pega la gana.

Los perros de guardia deben ser manejados por personas con cierta experiencia o temple, ya que requieren la energía y firmeza cuando están exaltados o bajo algún tipo de presión o por temperamento propio.

Hay otras razas con pelaje abundante que requieren de cepillado y peinado frecuente para retirar el pelo muerto y poder mantenerlo en buen estado, para lo cual requieren de peluquería varias veces al año.

Es necesario tomar en cuenta si algún miembro de la familia es alérgico al pelo de nuestra mascota (gato, perro, hámster, cuyo o a las plumas de las aves)

No olvidemos que todo ser vivo necesita atención y cuidados básicos… como alimentación, agua, un lugar adecuado y ocasionalmente atención médica ya sea de manera preventiva como la aplicación de su cuadro de vacunas básicas o el tratamiento de alguna enfermedad en particular por citar un ejemplo, cuando consideremos que nuestra mascota esta "flaca" y la llevamos con nuestro veterinario a su revisión.

Todas estas consideraciones las debemos valorar, antes de recibir una mascota en nuestro hogar y evitar en lo posible que nos tengamos que deshacer de ella. Consideremos también la cruza indiscriminada de animales no deseados que por alguna u otra causa terminan vagando por la calle, con los consiguientes riesgos de salud para las personas y las mascotas. Piénsalo bien, esteriliza a tu mascota, acude con tu médico veterinario de confianza y solicita información.

