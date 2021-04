SU SALUD ORAL

Tenemos un año cuatro meses, con el tema de la pandemia, del SARS-COV2. Diariamente con este tema, siguen los contagios, los cuidados, el relajamiento, las muertes de seres queridos, de personas muy cercanas, además, perdidas por otras enfermedades, ha sido un año de mucho luto y tristeza, angustia, zozobra y miedo.

Las personas que padecieron la enfermedad también comentan, que sufrieron mucho miedo independiente de síntomas, si la pasaron en casa como se sintieron excluidos por razones necesarias y si la pasaron en hospital, esto fue una experiencia peor. Iniciaron con la vacunación en adultos mayores, próximamente, en mayo, continuara con a las personas de 50 a 60 años, así como con el gremio magisterial en todos los niveles. En abril del año pasado, escribí que un paciente me comento: cuando abra de nuevo su consultorio va a tener mucho trabajo, ya que un gran porcentaje de personas estamos presentando mucho estrés. Así aconteció, es diario, los pacientes que presentan fracturas de algún órgano dentario, por la fuerza tan extrema que se presenta al apretar o rechinar dientes, es algo inesperado para el paciente. Así se presentó el Sr. Siller, con fuerte dolor de cuello, cabeza, músculos de la cara, y un premolar fracturado, le explique la causa y no dio crédito a la explicación, se le coloco un aparato (guarda oclusal) para relajar los músculos, se le explico de diferentes formas lo que le estaba sucediendo, al igual que al ver su órgano dental fracturado no lo podía creer, ya paso un año, ya fue rehabilitado de esta pieza, y el Sr. Siller, no deja de usar su guarda oclusal y de buscar alguna forma de liberar estrés que esta pandemia nos ha generado a todos, actualmente nos reímos de que no creía y así fue, ¡como el estrés!, puede causar tanto problema. Otro efecto que se ha manifestado con la pandemia, es el tema de las vacunas, tanto mensaje en donde contaminan que las vacunas están en fase experimental, que no se las pongan porque nos van a colocar un chip en nuestro cerebro para gobernarnos posteriormente, que a los jóvenes los van a esterilizar porque lo que quieren es disminuir la población en el mundo, que no te inmunizan que solo te ponen aire o agua. Que la enfermedad del COVID-19, lo inventaron para disminuir la población de adultos mayores, para efectos económicos. A tal grado, que la Sra. Refugio, por tanta insistencia a de sus hijos a que se vacune, para que prevenga este mal, ella y una amiga, tomaron una abeja y se la pusieran en el brazo para que les picara, llego a su casa y les mostro que ya se había puesto la primera vacuna. A nosotros nos confesó que tenía mucho miedo de ponérsela por tantos mensajes que se reciben de lo bueno y lo malo de las vacunas. Platicando con muchas personas, amigos, pacientes, colegas, esta pandemia ha suscitado tanto estrés, tanto miedo, a pesar de que trabajamos menos, el tiempo no rinde, hemos sentido que se han sumado los años, mucha gente siente que ha envejecido. A pesar de seguir con muchos consejos de mantener nuestro sistema inmunológico en buenas condiciones, que no tengamos miedo, pero tanta información del COVID-19, por todos los medios, ha causado mucha paranoia y afectado de forma colectiva. Así mismo, el trabajar desde casa, en donde no se tiene las adecuaciones necesarias, algunas personas se quedaron sin personal de servicio, los niños en casa, apoyarlos en sus tareas en línea, esto para evitar la contaminación del virus, nos da como resultado, ansiedad, y estrés. Las personas muy preocupadas por la situación e incertidumbre de lo que vivimos, de todo tipo, económico, salud, futuro, no están teniendo el sueño reparador que se requiere, padecen insomnio, inquietud nocturna, esto causa, que el sistema nervioso simpático hiperactivo o dominante, impulsa la respuesta de "lucha o huida" del cuerpo, cierra los puños, aprieta la mandíbula. Debido al estrés del coronavirus, el cuerpo se mantiene en un estado de excitación, listo para la batalla, en vez de descansar y recargarse. Toda esa tensión va directamente a los dientes, en cuanto a mi campo concierne es lo que hemos observado, pero también ha causado otro tipo de problemas, de salud. Recuerden es necesario buscar la forma de relajarnos, con ejercicio, reuniones pequeñas con amigos o familia, relajarte antes de dormir. Hacer meditación para tranquilizar tu mente y dormir mejor.