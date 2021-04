Pedro Sola recibe segunda dosis de vacuna antiCOVID

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de televisión -y ahora youtuber consolidado- Pedro Sola compartió que ayer recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Con una selfie, en la que se puede observar que va protegido con su cubrebocas y el ajetreo de la jornada de vacunación al fondo, Sola escribió "A punto de ser vacunado gracias a Dios".

A punto de ser vacunado gracias a Dios. pic.twitter.com/HDtUYltsKx — Pedro Sola (@pedrosola) April 17, 2021

El también economista recibió su primera dosis durante la primera quincena de marzo.

En aquella ocasión aprovechó para grabar un video en el que narraba su experiencia, la cual dijo no pudo haber sido mejor.

"Hoy -Esa vez- es un día muy feliz para mí, fui a vacunarme en el Campo Marte aquí en la delegación Miguel Hidalgo, me tocaba por mi letra de apellido, llegué como a las 10 de la mañana, y estoy sorprendido por la eficiencia, la velocidad y la atención, por el gusto, por el tratamiento que te dan en ese lugar", dijo en aquella ocasión cuando recibió la primera dosis.

En aquel entonces, destacó el buen trato que reciben los adultos mayores y la consideración que hay para las personas en sillas de ruedas.

Esto es una fiesta pic.twitter.com/uj3E9qdTgT — Pedro Sola (@pedrosola) April 17, 2021

"Hay docenas y docenas de personas que te están atendiendo, sobre todo porque somos personas de la tercera edad, yo puedo caminar, yo puedo hacer todo por mí mismo, pero hay mucha gente que no; le permiten a las personas muy mayores, que no pueden valerse por sí mismas, que entren con un familiar, a los que llevan silla de ruedas los llevan por otro lado, hay sillas de ruedas para las personas que no llevan pero que no pueden caminar muy bien, es increíble la atención, todo es rápido, todo es expedito, todo es cariñoso, atento; les dieron yo creo que un curso a toda esta gente que está atendiendo para que las cosas fueran perfectas", dijo.

OTROS FAMOSOS QUE SE HAN VACUNADO

Varias celebridades también han compartido su experiencia al vacunarse contra el SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad de COVID-19.

Entre estos está Gloria Trevi, quien hace un par de días contó que tras recibir la segunda dosis en Estados Unidos lidió con tres días de depresión. En sus redes, la cantante destacó que los efectos secundarios se presentan diferente en cada persona e hizo un llamado a seguirse cuidando aun tras haber recibidio la vacuna.

Otro caso es el de Ignacio López Tarso, quien recibió al personal médico en su casa para ser vacunado. El actor compartió las imágenes del suceso y expresó su agradecimiento por la atención que recibió.

"Amigos, les cuento con mucha emoción que hoy recibí la primera dosis de la vacuna Sinovac. Por indicaciones médicas y como lo permite el plan nacional de vacunación en la ciudad, solicitamos que fuera en mi domicilio. Impecable la atención y la organización. Estoy muy contento y agradecido. ¡Sigamos cuidándonos!", escribió el protagonista de "Macario" en su red social.

"Me siento bien, nunca sentí nada malo, me sentí normal", dijo la actriz Silvia Pinal, de 89 años, tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La Diva del cine mexicano fue atendida por estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México, plantel Tepetlixpa, quienes compartieron imágenes del proceso.