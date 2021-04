PEQUEÑAS ESPECIES

SOY SAN BERNARDO

El coloso de los perros de salvamento, mi olfato detecta alpinistas en los alud a treinta metros bajo la nieve, los monjes Suizos me utilizaban para cargar provisiones y protegerlos de ladrones y lobos hambrientos, peso 80 kg, obediente, tranquilo y muy fiel, puedo anticiparme a las variaciones climáticas. Hoy vivo como perro de compañía en casas de la ciudad.

SOY PASTOR MALINOIS BELGA

Sobresaliente entre los perros, llevo mi nombre desde 1891 por la escuela de veterinaria de Bélgica. Mi especialidad son las disciplinas de guardia y protección, detección de estupefacientes, pastoreo, siempre listo para trabajar, rústico y valiente. Hoy me encuentro sedentario en casa.

SOY AKITA INU

Soy inteligente, valiente, dócil, afectuoso, en ocasiones impetuoso. Mis antepasados japoneses me utilizaron durante siglos en combates, protegía al amo de lobos y osos, tiraba del trineo, hoy me piden que sea tolerante con mis congéneres, y culpan mi reacción cuando me provocan, ahora soy perro de compañía.

SOY BEAGLE

Cuando perseguía la presa en los bosques de Inglaterra, utilizaba mi agudo ladrido para que los cazadores se guiaran, lideraba el equipo. De carácter afectuoso, alegre y tranquilo. Hoy me colocan un collar eléctrico para callarme, y me ordenan obedecer con un chasquido de dedos.

SOY YORKSHIRE TERRIER

Fui un estupendo cazador de ratas, infalible en las minas y trincheras de guerra en Inglaterra. Hoy piensan que no puedo usar mis cortas patas, y siempre me mantienen en brazos, sin realizar alguna actividad, siendo mi carácter atento, afectuoso, vivaz y poco sociable con otros animales.

SOY COBRADOR DE LABRADOR

Mi origen Británico me hizo dependiente al agua, mi felicidad es nadar en un estanque para llevar a mi amo la pieza que cazó. Soy extremadamente afectuoso y poseo un olfato excepcional, olvidan que soy un perro deportivo, mi peso se eleva con facilidad cuando estoy inactivo, hoy cuido a los niños y también me entrenan para perro lazarillo.

SOY HUSKY SIBERIAN

Originario de Siberia, fui importado a Alaska en 1909 donde desarrollaron mis facultades genéticas. Soy muy sociable con mis congéneres y más con el hombre, mi especialidad es el tiro de trineo durante cientos de kilómetros y pernoctar a menos cincuenta grados centígrados. Hoy tengo de horizonte el jardín de la casa, soportando temperaturas de cuarenta grados.

SOY JACK RUSELL TERRIER

Llevo el nombre de mi criador, capaz de enfrentar a un zorro más grande que yo sin amedrentarme, obediente y pendiente del amo, único en los torneos de caza gracias a mi olfato y destreza que demostraba en los bosques de la Gran Bretaña. Hoy me culpan por mi carácter inquieto, queriéndome convertir en perro faldero.

SOY BORDER COLLIE

Estoy hecho para trabajar quince horas al día, descendiente de pastores que guiaban cualquier tipo de rebaño en Escocia durante las invasiones vikingas. Valiente, adiestrable, atento y voluntarioso. Hoy me reprenden al estar en cautiverio, inconscientemente persigo lo que se encuentra en movimiento, disminuyendo mi vivacidad y lucidez.

SOY ANTIGUO PASTOR INGLÉS

El gran pelaje que cubre mi cuerpo hasta el suelo, ayuda a resistir las intensas nevadas al cuidar el ganado en los bosques de Sherwood, mi corpulencia me permite enfrentar a cualquier depredador, útil para el trineo y la caza, pero hoy me utilizan de compañía, soy un gran amigo de los niños.

SOY DÁLMATA

Soy un perro de salvamento, mis antepasados Yugoslavos se distinguieron por ser utilizados como sabuesos, me caracteriza el pelaje blanco con abundantes manchas negras, tengo excelente memoria y me agrada cuidar niños, represento la mascota de los bomberos, hoy vivo sedentario en compañía de la familia.

SOY PASTOR ALEMÁN

Poseo el mayor don entre los perros, la inteligencia, aprendo de inmediato, leal con mi amo, afectuoso, valiente, alegre, obediente. Nací conductor de rebaños, fui indispensable como perro de guerra, salvamento, detector de estupefacientes, guardia y protección, guía para ciegos, policía, actor, tolerante con otros animales, amigo de los niños y me adapto con facilidad al medio donde vivo.

