Unión Laguna continúa con su preparación

Los Algodoneros del Unión Laguna realizaron ayer su sexta sesión de pretemporada sobre el césped del estadio de la Revolución, durante una cálida mañana en la que Omar Malavé recibió al dominicano Dionys César, quien regresa al equipo Guinda para fungir como coach de tercera base.

Los peloteros del equipo lagunero mantienen un gran ánimo y total disponibilidad para cada ejercicio que ordena el cuerpo técnico, pues a poco más de un mes para que se cante la voz de "playball", cada día aumentará la competencia por los puestos en el Line Up titular. Está a punto de cumplirse la primera semana de pretemporada y el alto mando de los Algodoneros ya cuenta con prácticamente la totalidad de los peloteros que aparecieron en su lista de invitados, lo que demuestra el compromiso de los peloteros y sus deseos por volver al diamante, luego de que no hubo beisbol de la Liga Mexicana durante el verano anterior. No hay descanso para los peloteros y su cuerpo técnico, ya que este domingo reportarán desde temprana hora para un nuevo entrenamiento en el histórico inmueble de la avenida Juárez.

A CONSOLIDARSE

Uno de los peloteros que mayor crecimiento deportivo ha reflejado en los años recientes, es el oriundo de Guasave, Sinaloa, Missael Rivera, que viene de una gran temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, ganándose la titularidad con los Charros de Jalisco, con quienes registró un promedio de bateo de .353, con 14 carreras producidas y 41 imparables. En una pausa de la práctica sabatina, Missael declaró: "se dio la oportunidad de jugar en el invierno, pudimos aprovecharla, el trabajo ha sido lo mismo, lo físico es parte de ti, quizás donde me he preparado de manera importante es en lo mental, trabajar en enfoque, estar tranquilo siempre, y parte importante de ese trabajo es mi familia, que siempre me ha apoyado en todo momento, no estoy solo".

Sin duda, a sus 25 años, Missael Rivera también refleja mayor madurez y por lo mismo, es autocrítico de lo que necesita seguir trabajando: "mejorar mi defensa, perfeccionarla, también el swing, ponerme a tono, pero, más que nada, trabajar con mis coaches, qué se necesita, qué esperan de mí, qué función tendré en el equipo y, a partir de ahí, voy a seguirme preparando como lo estamos haciendo", afirmó.

En la más reciente campaña de LMB con el Unión Laguna, el parador en corto tuvo números notables: .306 en bateo, 62 remolcadas y 13 cuadrangulares. Ya se hace viendo a su familia en las tribunas del Revolución, pero en un momento importante de la temporada: "ojalá que mi familia venga a visitarme, pero ya le dije a mi mamá que me gustaría que fuera en playoff", sentenció.

33 DÍAS faltan para que los Algodoneros debuten en la campaña visitando a Bravos.