'Él es mi hijo'; hombre se quita su cubrebocas para 'proteger' a perrito

La escena de un hombre cargando a su perrito al cual le colocó su cubrebocas para 'protegerlo', ha generado diversas opiniones entre internautas, volviéndose viral el momento.

El material que se presume fue registrado en la India, muestra al hombre cargar en sus hombros a un perro con cubrebocas, el cual se lo habría colocado para que no se contagiara con el virus.

De acuerdo a medios internacionales, el hombre responde al nombre de Mohan Lal, quien suele acompañarse de su amigo peludo 'Puru' y lo quiere como 'si fuera su hijo', por ello prefiere que él esté protegido contra el COVID-19.

"Moriré pero no dejaré que muera. Él es mi hijo. Yo lo cuido desde que era un bebé", dijo el hombre respecto a su mascota.

Las acciones del hombre no tardaron en conmover a internautas, aunque otros señalaron como 'irresponsable' al dueño del can por quitarse el cubrebocas en la calle y dárselo a 'Puru', ya que a éste no le serviría de nada.

