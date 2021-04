Hace unos meses leía una critica y opinión de un comentarista taurino en España haciendo referencia a los cambios que ha vivido la fiesta, en especial se refería a lo “apacible” que aparentan ser algunas tardes en las que se espera un verdadero “agarrón” al ver colgado el nombre de algunas figuras en un cartel generalmente complementado por un torero en busca de sitio en el escalafón, decía, que el patio de cuadrillas se ha convertido en un sitio de social para los matadores que llegan y se saludan sin que se refleje que existirá una competencia en el ruedo.

Hacía remembranzas de las grandes rivalidades taurinas, como la de los maestros Joselito y Belmonte, Manolete y Arruza, en ambas la rivalidad y competencia estaba en ruedo, la benévola paciencia de Manolete con Luis Miguel y posteriormente la “competencia” de este con el maestro Antonio Ordóñez o de aquellas tardes de encuentros dentro y fuera del ruedo del sabio de Camas Paco Camino y Palomo Linares. Así en la semana las declaraciones de José Antonio Morante de la Puebla sobre su decisión de lidiar Miuras en la recién declarada suspendida feria de Sevilla y sobre la expresión taurina de José Tomás argumentando que por sobre arrimarse y estar expuesto a un percance, solo por sintetizar su declaración, no era lo mejor, en si que no era torear, esto originó un enfrentamiento entre los seguidores de ambos toreros, en lo personal me declaro dividido, pues los dos son toreros que me llenan y a los que me gustaría ver con frecuencia, he tenido la fortuna de ver grandes faenas del de Galapagar, como las de la enorme e inolvidable tarde de su encerrona en Nimes, Francia, tardes inolvidables en la Plaza México y en Aguascalientes, igualmente de Morante actuaciones tremendas de las que me siento afortunado de haberlas visto, el mismo Morante lo dijo, lo importante es que se vuelva a hablar de toros. De la suspensión de la feria de abril de Sevilla se desprenden algunos comentarios puntillosos para el de la Puebla, diciendo que era el menos afectado al no tener que enfrentar la corrida de Miura. Y en nuestro medio, vaya polémica la que se ha armado con “El Rifao”, después de una buena tarde en León en donde levanto ámpula por su vestimenta más cercana a la de un maletilla que a la de un matador de toros con enfrentamiento entre ortodoxos y heterodoxos, además el domingo pasado sufrió un aparatoso percance que de inicio hizo temer por una la contusión en el cuello y una herida de las llamadas limpias en el muslo ¡cosas de los toros! Y poco a poco los festejos se van dando tanto en nuestro país como en España, las principales ferias taurinas de Aguascalientes y Sevilla han sido suspendidas, pero nosotros esperamos la tradicional fecha del 1° de Mayo con un cartelazo, en mano a mano Arturo Saldívar y Luis David Adame con toros de San Isidro, el aforo será limitado y la demanda de boletos ha sido muy buena, se cumplirán todas las medidas sanitarias. ¡Nos vemos en Lerdo!

LA ANÉCDOTA

He comentado en entregas anteriores la profunda amistad entre los inmortales Juan Belmonte y Joselito, en sus frecuentes enfrentamientos hacían que sus seguidores llegaran a los puños en defensa de su preferido, se cuenta que debido a lo largo de los entonces larguísimos viajes ambos matadores convivían en los pulman separándose en el momento de bajar en la estación de destino para recibir las loas de sus seguidores, igualmente se relata que la muerte de “gallito” afecto tremendamente al de Triana, que al recibir la noticia exclamo ¡el que debía haber muerto era yo!

LAS EFEMÉRIDES

Tiempos lejanos e irrepetibles, un día como hoy de 1932 torean en Madrid los mexicanos Fermín Espinoza “Armillita”, Heriberto García, padre y David Liceaga con un encierro de Alipio Pérez Tabernero, en 1938 se inaugura en Mazatlán una plaza con un festejo mixto en el que alternaron Alberto Balderas y el novillero Edmundo Zepeda con toros de San Isidro Mazatepec, en 1949 alternativa de Anastasio “Tacho” Campos en la añorada feria de Aguascalientes, el padrino de Andrés Blando y llevando como testigo a Manuel Jiménez “Chicuelin”, los toros fueron de Ramírez Hermanos, en un cartelazo Luis Castro “El Soldado” obtiene la oreja de oro alternando con los maestros Lorenzo Garza, Silverio Pérez, Antonio Velázquez, Luis Procuna y Rafael Rodríguez con toros de La Punta. En 1955 debuta en Cd. Juárez el rejoneador Mauricio Locken, a pie Juan Silveti, hijo y Jorge “El Ranchero” Aguilar, el mismo día el maestro Fermín Rivera gana el trofeo Guadalupano en la Plaza México, en 1964 en Sevilla el público premio al matador Andrés Hernando cuaja una gran faena al toro “Inglés” de Salvador Guardiola, los aficionados pidieron que diera la vuelta al ruedo, mientras el matador daba la vuelta, el juez no se percató de esto y ordenó la salida del quinto toro, haciendo que el matador cambiara el sentido de la vuelta para completarla, en 2003 fallece en Valencia el historiador Manuel Serrano Roma, columnista de la revista Aplausos y director del Museo taurino de Valencia, escribió además una brillante biografía del matador Manuel Granero. ¡Hasta la próxima!

Jorge Mario Galván Zermeño // [email protected]