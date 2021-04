Siete series de ciencia ficción que merecían triunfar más

Descubrir un gran programa de serie, cuando ya ha concluido puede ser fantástico y trágico al mismo tiempo, porque significa encontrarse con un show que se disfruta, pero cuyo recorrido ha llegado a su fin, lo que a veces implica una falta de éxito, lo que llevó a su inevitable cancelación.

Estas son algunas series recomendables de ciencia ficción y que merecían triunfar más.

Travelers

Increíblemente bien realizada y con una historia inteligente y dinámica, el programa duró tres temporadas y sigue a un equipo enviado del futuro a prevenir muertes para cambiar la historia.

Runaways

Producida por Hulu y atada al universo Marvel, trata de seis adolescentes que, aunque no se soportan, deben unirse una vez que descubren sus padres son miembros de un círculo criminal.

I am not okay with this

La serie de Netflix duró una temporada debido a la pandemia. Sigue a una joven que descubre sus habilidades especiales, que la historia sutilmente usa como metáfora hablando de la adolescencia.

Origin

Un producto de YouTube, la única temporada sigue a una serie de viajeros en una nave hacia otro mundo, que despiertan solos y sin memoria. El misterio es envolvente y daba espacio para más.

Counterpart

En dos temporadas aborda con maestría su concepto de dos realidades paralelas y la amenaza de destruirse mutuamente. Sigue a un agente que cambia de lugar con su ‘contraparte’, para investigar.

Falling water

Con mejores resultados en su primera que en su segunda temporada, habla del laberinto que es la mente. Aquí tres personas se dan cuenta que sueñan lo mismo y deben descubrir qué lo provoca.

Lifeline

Sólo ocho episodios de su temporada única, realizada por YouTube, la idea tenía potencial, una agencia que viajando al futuro salva la vida de sus clientes, pero un trabajo trágicamente sale mal.