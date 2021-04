Exige corrección Poder Judicial

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (ANMCJDPJF) pidió a la Cámara de Diputados corregir la reforma que amplía el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal por ser inconstitucional.

Ariel Alberto Rojas Caballero, director nacional del organismo, que aglutina a la mayoría de los impartidores de justicia federales del país, señaló que la modificación nunca fue parte de los temas consensuados en el grupo de trabajo de autoridades judiciales con legisladores.

"Como ya lo han expresados diversos actores, el artículo decimotercero transitorio incorporado en el dictamen aprobado en el Senado no fue parte de las iniciativas originalmente presentadas, ni de las modificaciones acordadas en el grupo de trabajo del Poder Judicial de la Federación", indicó en un posicionamiento.

"Por ello, esta Asociación, reiterando su convicción en el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales, a la democracia deliberativa y a las formalidades del procedimiento parlamentario, hace votos para que la Cámara de Diputados corrija una evidente transgresión constitucional".

Destacó que el Senado acogiera las propuestas de adecuación a las iniciativas de las leyes Orgánica y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF) que fueron previamente consensuadas al seno del grupo de trabajo conjunto de juzgadores con Zaldívar y presentadas ante la Cámara Alta.

"Es de subrayar que en este grupo de trabajo se ajustaron disposiciones atinentes a los procedimientos de responsabilidad, medidas cautelares, visitas extraordinarias, readscripciones y ratificaciones con el fin de armonizarlas con los estándares internacionales y así garantizar la independencia de la judicatura federal", apuntó.

El jueves, sin discusión previa, a propuesta del senador del Partido Verde Raúl Bolaños se introdujo de manera subrepticia un artículo transitorio en la reforma al Poder Judicial por la que se amplía de cuatro a seis años el periodo de Zaldívar, por lo que dejaría el cargo no en 2022 como estaba previsto sino hasta 2024.

También se extendió de 5 a 7 años el periodo para los miembros del Consejo de la Judicatura Federal.

La reforma pasó a la Cámara de Diputados.

MINUTA SE ANALIZARÁ

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que esperarán a que les llegue la minuta de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, para analizarla y tomar una definición, pero adelantó que consultará al ministro presidente de la SCJN su opinión de esta ampliación de dos años a su periodo al frente del Consejo de la Judicatura Federal.

"Voy a esperar a leerla para dar una opinión, porque se da en el contexto de la reforma al Poder Judicial. Cuando se dio la anterior, derivó en tiempos de Zedillo y derivó en la creación de la Judicatura Federal y la disminución en el número de ministros y se eligieron nuevos", dijo Mier.

Comentó que a nadie debe espantar que se haga una reforma al Poder Judicial en tiempos de la Cuarta Transformación, pues la última reforma profunda se hizo con el expresidente Ernesto Zedillo.

"Tampoco debe sorprender que, derivado de una reforma, se tomen este tipo de decisiones, yo aún no tengo elementos.

"Quiero verla, incluso por colaboración republicana, hablar con el presidente de la Suprema Corte. Quiero tenerla, quiero recoger su opinión y después reunirme con la junta y analizarla, y luego con el propio grupo. Quiero saber su opinión, me interesa por un asunto de colaboración republicana, hasta el momento no he tenido", explicó en entrevista Mier Velazco.

Este jueves, a través de un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Senado aprobó de última hora ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cuatro a seis años, y de los integrantes del CJF, de cinco a siete años.