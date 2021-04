Ligan a Samuel García con Cártel del Golfo; 'vacilada', responde

El candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, divulgó un video en donde, afirmó, se muestra la relación cercana de la familia del aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, Samuel García Sepúlveda, con la familia del exlíder del Cártel del Golfo. Según el candidato, en las imágenes se ve a García Sepúlveda, de 9 años, en una fiesta de cumpleaños de uno de los hijos de Gilberto García Mena "El June", exlíder del Cártel del Golfo.

De la Garza Santos agregó que entre los invitados también estaba Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de Sinaloa. Ante esto, adelantó que presentará ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales dos denuncias contra su adversario de Movimiento Ciudadano por presuntas operaciones de lavado de dinero en la adquisición de bienes inmuebles y porque en los informes de fiscalización de su campaña, presenta gastos superiores en 7.6 millones de pesos respecto a los ingresos reportados. "Con esto, se desvirtúa de manera categórica la mentira que sistemáticamente ha sostenido Samuel García, en el sentido de negar cualquier relación con 'El June', al asegurar que cuando éste fue encarcelado, él sólo tenía tres años y tomaba biberón", dijo Adrián de la Garza.

En el video de la fiesta el candidato de la coalición PRI-PRD incluyó fragmentos de entrevistas, donde Samuel García ya como aspirante a la gubernatura, señaló "a ese sujeto (El June) no lo conozco, sé que tiene ya 20 años en la cárcel, (pero) no tengo idea qué hizo o qué haya hecho". En la grabación también se ve que el candidato de Movimiento Ciudadano dice: "supe hace mucho tiempo que había un primo lejano de papá, que estaba en el botiquín, pero ni es tema (de la campaña) ni lo será, porque no lo conozco".

En otro momento, afirmó: "…lo acepté y lo dije públicamente, es familiar lejano de papá, no lo conozco, lleva 30 años en la cárcel, y yo ya tengo 33 años, ahí sí creo que está muy estirado, quererme involucrar con una persona que cuando yo tomaba biberón, ahora sea el que me paga campañas o haya parentesco". Cabe mencionar que García Mena fue detenido en abril de 2001, hace 20 años, y no lleva 30 años preso como señaló Samuel García.

El video divulgado por Adrián de la Garza corresponde a una fiesta por los 15 años de Gilberto García Hinojosa, hijo de Gilberto García Mena, en donde aparecen entre los invitados del exlíder del CDG, además de su primo hermano, Samuel Orlando García Mascorro (padre de Samuel), y otros familiares, el entonces líder del Cártel de Sinaloa, Héctor Beltrán Leyva. Además del video presentado, aseveró Adrián de la Garza, tiene información relativa a depósitos en efectivo realizados por Enrique González Palomares, empleado del despacho de abogados Firma Jurídica y Fiscal SC, propiedad de Samuel García y su padre Samuel García Mascorro, a una cuenta bancaria de la familia directa de Gilberto García Mena. El último de estos depósitos, expresó, se hizo apenas el mes pasado por cien mil pesos en efectivo.

"Seguiré ampliando esta información de investigación que, dijo, fortalece la evidencia de los nexos entre Samuel García Sepúlveda y la familia de Gilberto García Mena, 'El June'. Asimismo, sostuvo, vinculado a las actividades de García (Samuel) y sus familiares, se han detectado diferentes operaciones inmobiliarias públicas, cuyo común denominador es la utilización de donaciones en pago para realizar la adquisición de propiedades. "Un método comúnmente utilizado para concretar operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocidas como lavado de dinero", señaló.

Además agregó que otras operaciones inmobiliarias se realizaron a precios muy inferiores del valor del mercado, en fechas cercanas y posteriores a la aprehensión de García Mena, "El June", en abril de 2001. El candidato del PRI-PRD al gobierno estatal recordó que gente muy cercana a él, falleció en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, como Marcelo Garza, Homero Salcido, Guadalupe Báez, Antonio Montiel y muchos otros.

Ante esto dijo: "no voy a permitir que Nuevo León se convierta en un narco estado, rebasado por la delincuencia, como hoy sucede en Jalisco, la única entidad gobernada por MC, donde el cártel Jalisco Nueva Generación, se ha apoderado de las calles y las ha inundado de violencia".

Samuel García responde a video de De la Garza

En respuesta, Samuel García dijo que hoy fueron colgadas algunas mantas por Adrián de la Garza, donde se le relaciona con el crimen organizado, y más tarde, el priista divulgó un video "donde bailaba a mis nueve años, qué mal bailaba, por cierto; pero eso no es un delito".

Agregó que la difusión del video, muestra que Adrián de la Garza está desesperado, "porque ya llevamos diez puntos de ventaja, y es capaz de presentar cada vacilada, haciendo hasta el ridículo, con tal de seguir saqueando a Nuevo León". "Pero a diferencia tuya, yo soy incorruptible, síguele buscando no vas a encontrar nada, porque a diferencia de los Medina (el exgobernador Rodrigo Medina y su padre), todo lo que he hecho es por mi trabajo y en eso soy muy bueno", concluyó el candidato de MC, sin aclarar el parentesco o relación con los presuntos criminales.

