Río se tiñe de blanco tras volcadura de un camión que transportaba leche

El incidente ocurrió en Llanwrda, Gales, Reino Unido, cuando un camión que transportaba leche volcó sobre una carretera cercana, lo que provocó que su contenido se derramara sobre el río Carmathenshire, el cual quedó temporalmente teñido de blanco.

La carretera en donde ocurrió el accidente tuvo que ser cerrara temporalmente en lo que las autoridades levantaban el vehículo, cuya cisterna tuvo que ser purgada antes de que pudieran moverlo, lo que contribuyó a que el río obtuviera un color blanco más intenso. El operador del camión no fue reportado como herido, de acuerdo al portal Ruptly.

Las imágenes del agua blanca del río fueron compartidas por una usuaria en Twitter, en donde varias personas lamentaron el desperdicio de tantos litros de agua considerando todo lo que las vacas tienen que pasar para producir y que les extraigan la leche.

When a milk tanker overturns in the river #llanwrda #wales #milk pic.twitter.com/vnyhr5FXBi