NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

El paso de Emilio Lozoya por el servicio público no sólo destaca por los actos de corrupción en los que se le relaciona sino por las traiciones que lo rodearon y que, finalmente, lo llevaron a su detención, extradición y vinculación a proceso.

Desde su llegada a México, extraditado de España, el exdirector General de Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha sido visto por nadie, pues la Fiscalía General de la República (FGR) se dedicó a protegerlo con la promesa de la entrega de información que pudiera llevar al gobierno a cumplir con su cruzada anticorrupción.

Probablemente Mario Maldonado fue el último periodista en ver y entrevistar en persona a Lozoya Austin en 2017, antes de que se fugara, razón por la que se dio a la tarea de hacer una radiografía de este personaje en el libro Lozoya, el traidor (Planeta).

En entrevista, el periodista calificó el caso Lozoya como el juicio del siglo, porque en la historia de México no ha habido un exfuncionario del nivel del exdirector de Pemex, quien tenía aspiraciones presidenciales, que delatara a tantas personas por corrupción al grado de presentar acusaciones contra tres exmandatarios, uno, Carlos Salinas, cercano amigo de su padre.

“En 2017 él me citó para hablar sobre una serie de columnas que escribí para El Universal y tenía en su escritorio las hojas con los textos y todos tenían comentarios al margen. Él tenía respuesta para todo, sobre todo en superficialidades y ahí me llamó mucho la atención el personaje y es en lo que me adentro mucho a describir. Me dijo que no era cierto que era un personaje de la vida del jet set que viaja en aviones privados de Pemex, que se juntara con los jeques árabes de las cumbres petroleras o que viajara en los aviones de Petróleos con su familia y que no lo hacía con dinero público.

Terminó diciéndome que él no viajaba en los aviones de Pemex porque eran muy chiquitos, que viajaba en aviones privados más grandes porque iban sus tres hijos, las tres nanas, sus familiares, su chef. Después de esa entrevista, donde él me dejó ver mucho su personalidad real, porque desde el inicio creo que él no se sentía terrenal, como un funcionario público que se debe al servicio a la sociedad, él se sentía mucho más elevado, y de ahí me llamó mucho la atención el personaje y le di seguimiento y al resto del equipo de Peña Nieto.

Lozoya se hizo de muchos enemigos porque era muy soberbio, egocéntrico, narcisista, creía que era el más importante dentro del gabinete del Presidente e incluso tenía aspiraciones presidenciales y lo cuento en el libro, él genuinamente creía que podía ser presidente de la República”.

Datos

Páginas: 272.

Publica: Planeta.