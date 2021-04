Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Gran semana del Masters, primer Major del año en el bello campo de Augusta National, que ahora sí lució a como estamos acostumbrados, al llevarse durante la primavera y con algo de público restringido y no como lo vimos en su edición anterior, que por el tema de la pandemia, se jugó hasta el mes de noviembre, donde pudimos ver muchos tonos marrones, esto debido al otoño y un campo mucho más receptivo esto debido a las lluvias de la temporada. Además solo sin ningún solo espectador, y este año con dos jugadores mexicanos presentes por primera vez en la historia, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, este último con una muy mala ronda inicial, que prácticamente lo sacó del corte desde el primer día ya que este fue el día que la cancha jugó en condiciones más difíciles con greens poco receptivos, muy rápidos y además con bastante viento.

A diferencia de los tres días posteriores donde la condiciones fueron mejores y se vieron reflejado en los resultados de los jugadores, en el caso de Ancer con un resultado en su primera ronda, digamos bueno de un golpe sobre par (73) para como jugó el campo ese día, y por la tarde ya después de entregar su tarjeta, le informaría el comité organizador que tras una revisión de video, sería penalizado con dos golpes, esto debido a una infracción casi imperceptible en el hoyo número 15 por infringir la Regla 12.2 (1) ya que al ejecutar un tiro desde dentro del búnker y justo antes de iniciar su back swing, toca ligeramente e involuntariamente la arena con el bastón, justo detrás de la bola, por lo que su score fue ajustado a tres golpes sobre par (75).

Recordemos que esta regla nos restringe tocar deliberadamente la arena del búnker, ya sea con la mano, un rastrillo o con el bastón, esto con la finalidad de no probar la superficie, hacer un swing de práctica tocando la arena, apoyar o tocar la arena con el bastón justo detrás o delante de la bola y al hacer el back swing, esto con la finalidad de no mejorar las condiciones en las que reposa la bola, cabe mencionar que esta regla NO cambió en 2019, como mucha gente lo cree o está confundida y piensa que se aplican las mismas reglas tanto para búnkers como para las áreas de penalidad (antes hazards) ya que estas SÍ cambiaron en 2019, donde el jugador ya puede ahora tocar la superficie y hacer swing de práctica.

Pese a esta penalización, el “Turco” pudo mejorar en la segunda ronda y así pasar el corte para finalizar en el lugar 26 y así terminar otra vez como el mejor jugador latinoamericano de la competencia. Bien por él, ya que supo sobrellevar la penalización y seguir adelante. Y bueno, como ya todos lo sabemos, un gran campeón Hideki Matsuyama, que por algunos momentos creímos no lo lograría, ya que Schauffele se enrachó con cuatro pájaros seguidos en los hoyos 12, 13, 14 y 15, para después hacer un triple en el hoyo 16 y así con este mal hoyo, practicamnte le devolvió al japonés la tranquilidad para jugar los dos últimos hoyos. El saco verde se va hasta el país del sol naciente, sede de los próximos Juegos Olímpicos, saco que habrá de regresar en 2022 y guardar ya en su casillero de Augusta National que lo acredita ya como miembro campeón de tan exclusivo club de golf.

Este fin de semana se estará jugando en Nuevo Vallarta, en la Rivera Nayarit, el LXX Campeonato Nacional Infantil-Juvenil de la Federación Mexicana de Golf (FMG) y el Comité Nacional Infantil y Juvenil (CNIJ) en Vidanta Golf, que a partir de este año llevará el nombre del profesional tapatío Carlos Ortiz, donde estarán presente algunos jugadores laguneros y un servidor como oficial de reglas. Suerte y mucho éxito para estos jugadores, y la próxima semana estaremos hablando de este campeonato.

En el ámbito local, una felicitación para nuestro amigo Salvador Córdova por su Hole in One en el hoyo 16 del Campestre Gómez Palacio el sábado 10 Abril, en hora buena Chava.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.

Alberto González Margain // [email protected]