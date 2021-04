Seis actrices que pese al éxito, abandonaron por completo la actuación

Encontrar éxito cuando se es actor no puede ser nada fácil, con la alta competitividad y necesidad de renovación. Pero un papel importante que juega en la vida de todos, actores o no, es encontrar gusto en lo que se hace, así que cuando por ejemplo el actor ya no está tan interesado en perseguir el desarrollo de su carrera, es válido que busque otros caminos.

Estas son algunas jóvenes actrices que lograron triunfar en el medio y luego, le dieron un giro a su vida y cambiaron la actuación por algo más. Jennette McCurdy Conocida principalmente por sus papeles en las series ‘iCarly’ y ‘Sam & Cat’, McCurdy pasó gran parte de su niñez y adolescencia actuando. Recientemente dijo que se había retirado oficialmente de la profesión, ‘avergonzada de sus papeles’ y que ahora estaba interesada en escribir y dirigir. Amanda Bynes Comenzó a actuar desde niña y ganó fama en Nickelodeon con dos shows, ‘All that’ y ‘The Amanda show’. De ahí brincó a protagonizar innumerables comedias adolescentes, además de otra serie. En 2010 tras la cinta ‘Easy A’, dijo que dejaría de actuar y desde entonces, no ha regresado a la pantalla. Mara Wilson Su cara es bien reconocida gracias a su participación en clásicos del cine como ‘Matilda’, ‘Mrs. Doubtfire’ o ‘Miracle on 34th Street’. Lleva ya más de 20 años sin actuar, siendo su último trabajo frente a la pantalla cuando tenía 13. Ahora escritora y periodista, ha hablado sobre ser ‘niña actriz’. Mary-Kate y Ashley Olsen Quizá de las gemelas más famosas del espectáculo, ganaron fama con su participación en la serie ‘Full House’. De ahí construyeron una marca propia bien lograda, con series, películas y mercancía enfocada en su imagen. Ahora son diseñadoras; Mary-Kate no actúa desde 2011 y Ashley, 2004. Kay Panabaker Actriz desde pequeña, encontró un trampolín en el canal Disney y después apareció como invitada en diversas series de todo tipo. En películas, participó en el remake de ‘Fame’, de 2009, o la cinta ‘Cyberbully’. No ha vuelto a actuar desde 2011 y se graduó en zoología de la universidad. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste