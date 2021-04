Evita alcalde de Torreón pronunciarse sobre renuncia de regidor al PAN

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, evitó pronunciarse respecto a la reciente renuncia del regidor Esteban Soto al Partido Acción Nacional (PAN), quien además busca apoyar a Luis Fernando Salazar en su búsqueda por la alcaldía de Torreón.

Lara, quien además es de extracción panista, señaló que se trata de un tema electoral y que debe ser tratado en lo individual, por lo que se dijo respetuoso de las determinaciones que tome cada edil en el sentido de la pertenencia partidista y en el marco de las campañas electorales que ya están en marcha.

“Con todo respeto, cada elección suceden cosas en ese sentido, yo como he mencionado no me voy a pronunciar ni a favor o en contra, es una decisión personal de cada quien y eso ya lo valorará delante de su familia y de su círculo cercano”.

El mandatario local indicó que al margen de cualquier elección que haya hecho Esteban Soto, se le hace un llamado para que mantenga un sentido de responsabilidad, de apego a la legalidad y siempre en la búsqueda de que se tomen las mejores decisiones en favor de la ciudadanía de Torreón.

“Yo lo único que sí le solicito es que se siga actuando con responsabilidad, como lo han hecho hasta ahorita todos los ediles, que sigan viendo por Torreón más allá de su simpatía por ‘x’ o ‘z’ partido o candidato, pero al final nuestra función es trabajar por la ciudad, ya el otro tema realmente no ocupa a la administración pronunciarse al respecto, eso ya que den cuenta los partidos y los actores políticos, nosotros a seguir trabajando en lo que nos corresponde”.

Esteban Soto se unió así al primer regidor Ignacio García, quien semanas atrás renunció a la dirigencia municipal del PAN en Torreón para acompañar a Luis Fernando Salazar en su búsqueda por la alcaldía de Torreón; también el regidor Javier Gómez, aunque no militaba en Acción Nacional, ha hecho público su interés de apoyar a Salazar en el mismo sentido.