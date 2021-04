Presenta Esteban Soto renuncia al PAN y manifiesta respaldo a Luis Fernando Salazar

El regidor del Ayuntamiento de Torreón, Esteban Soto, presentó ayer su renuncia formal al Partido Acción Nacional (PAN), al igual que lo hizo anteriormente el edil Ignacio García Castillo, quien además encabezaba el partido a nivel local. Soto dijo que buscará apoyar a Luis Fernando Salazar en su búsqueda por llegar a la alcaldía de Torreón.

En rueda de prensa realizada en un restaurante de la ciudad, el edil que encabeza la Comisión del Agua en Cabildo narró a la prensa el proceso de toma de decisión para salir de Acción Nacional. Manifestó que se trataba de una situación en la que se debatió de forma interna el mantenerse dentro del PAN o buscar "congruencia" personal para apoyar a un "amigo" como lo es Luis Fernando Salazar, quien busca una candidatura por Morena para llegar a la alcaldía de Torreón.

"Renuncio después de 10 años de militancia aproximadamente, otros tantos de simpatizante, en congruencia con el decir y hacer era necesario hacer este procedimiento… Voy a apoyar de forma contundente a mi amigo Luis Fernando Salazar Fernández en su campaña para alcalde de Torreón, del cual estoy seguro y hago votos de que pronto le estarán liberando la candidatura. A partir del día de hoy seré un regidor independiente, actuaré con suma responsabilidad y apoyaré todo lo que sea en bien de Torreón", expuso.

Esteban Soto aseguró que desde que inició como edil en 2018 "siempre puse mi actividad y mis coincidencias políticas con Luis Fernando Salazar", por lo que negó que se trate de una traición al PAN y sus amistades dentro de ese partido.

"Como el dicho en política dice: el que avisa no traiciona. Por ahí también era muy importante plantearlo con mi familia, el tema de la renuncia y todo esto, he sido un hombre que siempre he tomado en cuenta a mi familia", señaló ante la prensa.

El edil negó que en el futuro próximo vaya a solicitar afiliarse a Morena, aunque tampoco negó que ello pueda ocurrir en el mediano y largo plazo.

Soto además fue acompañado por el regidor Ignacio García, quien dejó entrever la posibilidad de que más ediles del propio Ayuntamiento se unan a Luis Fernando Salazar en los próximos días.