Video de conductora intentando estacionarse se hace viral por el inesperado final

El video comienza con una mujer intentando estacionarse entre dos vehículos. Después de varios intentos sin éxito, incluso se baja para medir el espacio que tiene y asegurarse que su auto quepa en el espacio. Es cuando la segunda mujer aparece y la ayuda, lo que parece un bondadoso acto solidario. Pero entonces, en un giro inesperado, tras despedirse, la segunda mujer se sube a su auto, el que está estacionado justo atrás, y se va.

A pesar de la cómica escena, internautas han llamado ‘villana’ a la segunda mujer, por no simplemente haber dejado el espacio libre en primer lugar y así facilitar que la primera pudiera estacionarse más fácilmente, recoge el diario Mirror.

The way I screamed after watching the end of this video! pic.twitter.com/gTmu58sezO