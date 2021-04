Propone AMLO a Jesús Seade como embajador de México en China

Jesús Seade, quien fuera subsecretario de América del Norte en la Cancillería mexicana, será propuesto como embajador de México en China, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además dijo que Lilia Rossbach se perfila como embajadora en Argentina.

“Va a estar Blanca Jiménez en la representación de México en Francia. Lilia Rossbach de Pérez Gay va a ser, si lo aprueba el Senado de la República y se consigue el beneplácito del Gobierno de Argentina, va a ser nuestra embajadora en Argentina. Y lo mismo siguiendo los procedimientos, va a ser embajador en la República Popular de China, Jesús Seade, que nos ayudó mucho en toda la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá", señaló el presidente en su conferencia matutina de este jueves.

Cabe recordar que el pasado 11 de noviembre de 2020, Jesús Seade anunció su retiro, argumentando que deseaba regresar a su vida privada en Hong Kong.

"Tras estos meses de pandemia y una fuerte candidatura a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mi familia me reclama. Agradezco las opciones que el señor presidente y el señor canciller han considerado, para representar a mi país en grandes capitales en el exterior, pero con su venia señor presidente, me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho", había declarado Seade en aquel momento.