Camión de cemento parte en dos a tráiler que transportaba cerveza en Texas

De acuerdo a la información compartida por medios estadounidenses, los hechos se registraron durante la mañana del miércoles bajo el puente del cruce de Transmountain y North Desert, de la ciudad de El Paso.

Un video registrado por testigos que circulaban en otro vehículo, muestra el momento en que el camión de cemento pierde el control y no alcanza a frenar al pasar el puente, impactando directamente contra el remolque del tráiler, partiéndolo a la mitad y provocando que las cervezas que transportaba salieran volando.

Tras el incidente es posible apreciar varias botellas y latas de cerveza regadas en el pavimento, mientras llega la policía al lugar.

A consecuencia del choque, se registró una víctima mortal quien sería el conductor del camión de cemento, según detallan diversos medios.

