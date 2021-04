La creatividad que tenemos todos

Cuando hablamos de creatividad, frecuentemente pensamos en una cualidad que es exclusiva de ciertas personas que tienen mucha experiencia, que se ponen a pensar en cosas nuevas y que tienen la capacidad de llevar a cabo eso que están pensando. Sin embargo, esto no es precisamente así.

Primero dejemos claro que obviamente ser creativo es tener creatividad -obviamente-, es decir, ser capaz de crear y esos son los orígenes de la palabra misma: engendrar, producir algo… y esa es una virtud que tenemos los seres humanos, todos por igual.

"Oiga no, pero es que la creatividad es algo complicado, eso nada más lo hacen los artistas, a mí no se me da…" dirá alguien por ahí, pero permítame decirle que ¡para nada! No es algo reservado para los artistas, porque todos podemos ser creativos. ¿Por qué muchas veces le sacamos la vuelta a la creatividad? Le diré.

El detalle está en que la creatividad requiere un esfuerzo mental importante. Nuestra mente utiliza una gran cantidad de la energía que tenemos… estamos hablando de que el cerebro consume casi una cuarta parte de la energía que genera nuestro cuerpo a través de los procesos químicos que resultan del alimento que consumimos.

Para ahorrar energía, nuestro cerebro está programado para hacer el menor esfuerzo posible y por eso muchos procesos mentales intensos nos agotan mucho físicamente. Por eso, el cerebro siempre buscará el camino del menor esfuerzo para hacer las cosas… o sea, no es que uno sea flojo aunque por supuesto que hay sus excepciones… como mi compadre, que desde que amanece dice que anda muy cansado porque sueña que trabaja.

La creatividad requiere un proceso mental intenso y, por ende, es muy agotador, por eso le sacamos la vuelta, pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de hacerlo. Es como el ejercicio físico: la mayoría puede hacerlo pero no se anima por el esfuerzo que representa.

Por cierto, si decimos "crear algo nuevo" estamos cayendo en un pleonasmo, porque crear es producir algo que no existe y forzosamente tiene que ser nuevo. Le decía yo que, además de que requiere esfuerzo, hay otro obstáculo que tenemos que vencer para poder ser creativos: el miedo. Sí, es necesario superar el miedo a que nos critiquen porque a lo mejor los demás no entienden bien lo que estamos haciendo porque es algo novedoso, que nunca se había visto antes, pero eso es precisamente la idea de crear. Y lo más importante: hay que vencer el miedo a fracasar.

¡Híjole, qué miedo le tenemos al fracaso! Pero la mayoría… no, más bien: ¡todas! las grandes ideas nacidas de la creatividad tuvieron algún tipo de fracaso en cierto momento, así que debemos esperar que nos suceda en varias ocasiones mientras caminamos hacia la creación de algo que ya hemos visualizado en nuestra mente.

Si logramos vencer estos obstáculos, podremos liberar esa capacidad creativa que todos tenemos ahí, esperando ser libre para producir algo que aporte una mejor experiencia de vida para todos los seres humanos… y pues de eso se trata, de vivir mejor, ¿no es cierto?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

Pablo Fuentes: "El pasado del verbo huir, hui, ¿lleva tilde?

LE RESPONDO:

El verbo huir, en pretérito, es hui y se escribe sin tilde porque es monosílaba. También el participio "huido" se escribe sin tilde.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Estoy consciente de que en esta vida a veces nos toca perder, lo que no entiendo es porqué nunca son kilos.