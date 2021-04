Lagunera Patricia G. Santiago participará en Foro Cultural Goya

En compañía de 23 artistas nacionales, la lagunera Patricia G. Santiago participará en la Gala de arte del Foro Cultural Goya. Será el próximo sábado 17 de abril, en punto de las 16:00 horas, cuando la artista haga su intervención.

En entrevista, Patricia G. Santiago mencionó que realizará una obra en torno al retrato, pero con técnicas más profundas que lo tradicional. Es decir, trata de no igualar el referente fotográfico, sino que explora en las posibilidades del color. Busca salir de la mimesis aristotélica y se aproxima a la poiesis, a la creación.

"Ya tengo años trabajando con Foro Goya. Ellos son egresados de la Facultad de Artes de la UNAM. Yo no los conocía, pero por ahí de 2017, uno de ellos me busca porque quiere unos retratos. Se da cuenta de lo que estoy haciendo (en ese momento también era maestra de la Facultad de Artes) y nos contactamos. Antes de regresar a Torreón tuve la oportunidad de hacer un show room y he estado trabajando en exposiciones y en algunas actividades con ellos. Ahora también tuve esta invitación".

En su participación, la artista lagunera será entrevistada sobre su carrera, visión y filosofía pictórica. También conversará con quienes se unan a este encuentro virtual y posteriormente procederá a realizar su pieza totalmente en directo.

"La transmisión será gratuita, por la página de Facebook de Foro Goya. Y hay una forma de asistir, de entrar a la transmisión directamente en Zoom y tener algunos accesos para estar en contacto con los artistas. Esto sí tiene un costo, como 175 pesos. Nada más eso tiene costo, pero la transmisión en línea es totalmente gratuita".

El Foro Cultural Goya fue fundado el 3 de mayo de 2012. Se planteó como una opción profesional para el aprendizaje de las artes plásticas, con enfoque en las técnicas de dibujo y pintura. Ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México, ofrece espacios donde se realizan talleres. También es sede de la Maratón de Dibujo, realizada cada junio con diversos artistas del país.

Sin embargo, debido a la pandemia, la Gala de arte se realizará en formato virtual, siendo otro punto de oportunidad para la convivencia entre artistas.

"Ya nos dimos cuenta que en las circunstancias hay estas ventajas. Estaba la tecnología, pero no nos atrevíamos a usarla y ahora a fuerza tenemos que usarla. Creo que han salido cosas interesantes con esto. Claro, no es lo mismo estar frente una pintura o al objeto, tiene sus diferencias. Extrañamos eso, pero también estamos frente a esta nueva fenomenología".

Intervención

Patricia G. Santiago en Foro Goya

*Sábado 17 de abril.

*16:00 horas.

*Facebook de Foro Cultural Goya.