Crearán grupos de trabajo en los Subcomités de Salud de las cinco regiones de Coahuila

Se crearán grupos de trabajo locales en los subcomités de salud de las cinco regiones de la entidad.

Durante su gira de supervisión de algunas obras de vialidad en proceso en el municipio de Ciudad Acuña, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila, detalló el objetivo que tendrá la creación de grupos de trabajo locales en los subcomités de salud de las cinco regiones de la entidad, particularmente en materia de educación y fomento económico; aunque Acuña contará con sus propios grupos de trabajo.

También señaló que, durante el periodo vacacional de Semana Santa, aún y con las reuniones que se generaron en este tiempo, Coahuila amaneció con un seis por ciento de ocupación hospitalaria: situación que les permite seguir tomando decisiones y definiendo acciones en favor de la reactivación económica.

"Vamos a conformar en las cinco regiones, ocupando también a Acuña como otra región, como lo habíamos acordado; para la conformación de un grupo de trabajo para la reactivación económica y para la reactivación del ciclo escolar en materia presencial", manifestó Riquelme Solís en su intervención.

Explicó que, con ello, van a puntualizar muchas cosas. Pues recordó que, dentro del Subcomité de Salud la prioridad era resolver los efectos de la contingencia, sobre todo en materia de salud y de allí, los sub efectos en materia de reactivación económica y muchas otras cosas que afectaron en el comercio local y de la microeconomía.

"En los subcomités locales o grupos de trabajo locales, veremos en específico, cuáles son las actividades que hemos liberado, aunque aún no han podido arrancar porque no tienen lana o porque ya no pudieron hacerlo; derivado de que todo el año detuvieron su economía y no pueden arrancar por eso, o los que arrancaron y no les está yendo bien, que es otro tema", dijo Riquelme Solís.

Además de ver todas esas actividades que, de alguna manera, ya no pudieron recuperar sus ventas, dado que mucha gente se acostumbró a otro tipo de enlace con el comercio, como el uso de la internet o como son otros formatos que, aseguró; se tuvieron que tomar de forma accidentada y que muchos funcionaron y ya no quieren regresar a su formato inicial.

Durante este periodo de las restricciones por la pandemia del Coronavirus, muchas cosas sucedieron y ahora, es necesario revisar los impactos de manera puntual en el tema del comercio y resolverlo; esto con la finalidad de reactivar la economía de dicho sector.