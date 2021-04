Niega hija de Salgado Macedonio que vaya a sustituirlo en candidatura

Evelyn Salgado hija de Félix Salgado Macedonio atajó la, los rumores de que podría ser registrada como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, en sustitución de su padre.

La noche del martes, en sesión extraordinaria, por mayoría, seis contra cinco votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la decisión de cancelarle la candidatura a la gubernatura a Salgado Macedonio, por no haber presentado su informe de gasto de precampaña.

Por la mañana de este miércoles, ya a su regreso a Guerrero, Salgado Macedonio indicó que respetará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde impugnó nuevamente la resolución del INE.

"Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria", escribió en sus redes sociales Salgado Macedonio.

Durante toda la mañana, en redes sociales y medios locales corrió la versión de que Salgado Macedonio negociaba para que Morena registrara a su hija, Evelyn Salgado como su sustituta en la candidatura a la gubernatura.

Horas después, Evelyn Salgado escribió en sus redes sociales un mensaje para negar esa versión.

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay toro!", subrayó.

Por su parte, el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que el único plan del partido es la defensa legal y política de la candidatura de Salgado Macedonio.

Rodríguez Saldaña aseguró que la decisión del INE, de cancelar la candidatura de Salgado Macedonio, es anticonstitucional porque viola el derecho de ser votado y del pueblo a elegir a su gobernador.

Tanto en Acapulco como en Chilpancingo, simpatizantes de Salgado Macedonio protestaron para condenar la cancelación de la candidatura del senador con licencia a la gubernatura.

En Chilpancingo, alrededor de las 2 de la tarde, en el monumento Las Banderas, unos 30 simpatizantes protestaron con cartulinas donde escribieron mensajes contra el INE principalmente.

En Acapulco, en el asta bandera, sobre la Costera Miguel Alemán, unos 20 simpatizantes protestaron para rechazar la decisión del INE.

Del sábado al martes, Salgado Macedonio encabezó un plantón afuera del INE, donde endureció su discurso con los consejeros electorales y también advirtió que si no le devuelven la candidatura, en Guerrero el 6 de junio no habrá elecciones.