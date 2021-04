Seis entretenidas películas sobre realidad virtual

La realidad virtual es un entorno creado con tecnología, en que el programa informático simula el mundo real en todos sentidos.

El cine ha usado el principio como apoyo narrativo para crear distintos tipos de historias, algunas más críticas respecto al uso de la tecnología, otras que a través de ello se ayudan para enriquecer las posibilidades dentro del relato, resultando en acción y aventura sin precedentes.

Ready Player One

Ambientada en un futuro no tan lejano, las personas se han vuelto casi adictas a vivir en el mundo virtual, en busca del tesoro de su creador. La aventura y la acción, llena de referencias a la cultura popular, es un vehículo cómico y de acción, con un poco de crítica a la dependencia tecnológica.

Matrix

El clásico que habla sobre elegir vivir en el mundo real o en el mundo que el sistema impone para nosotros, la película sabe combinar bien su ciencia ficción con una dosis de acción y hasta reflexiones filosóficas sobre el ser y su trascendencia. Imperdible por su realización y temas que aborda.

Jumanji: Welcome to the jungle

La cinta de la década de 1990 se renueva y ajusta su concepto a nuevos patrones sociales, en este caso, cambiando el juego de mesa por un videojuego, al que los personajes principales son absorbidos. Para regresar al mundo real, deben completar ahí varias pruebas clave y en equipo.

Gamer

Aunque tiene todo el potencial pero quizá no los mejores resultados, al menos destaca por un concepto interesante, un videojuego de realidad aumentada, en que los jugadores que las personas manipulan, no son personajes simulados sino gente de verdad, presos enviados a la simulación.

Tron

Parte importante de la cinta original era, junto con su acción y aventura, proveer de varias reflexiones relevantes sobre el mundo digital. La secuela es un gran espectáculo audiovisual pero la original mantiene su diálogo sobre tecnología, ofreciendo de paso muchas secuencias épicas.

The Thirteenth Floor

Una película lamentablemente medio olvidada pero muy interesante, que hace lo mejor que puede en cuanto al misterio alrededor de un asesinato, pero que destaca por la forma como desarrolla, pues un científico crea un mundo virtual, del que se ayuda para resolver la muerte de un colega.