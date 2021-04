Madre pide una ‘hamburguesa sencilla’ y se lleva una desagradable sorpresa

Nicola Doherty, de Grangemouth, en Escocia, compartió a través de redes sociales la nada grata sorpresa que se llevó cuando le llegó a casa el pedido de comida que hizo en una tienda McDonald’s.

La madre de familia dice que ordenó una hamburguesa simple de la ‘Cajita Feliz’ para su hijo de 7 años y que cuando la comida le llegó vía UberEats, la caja sólo contenía queso y cátsup, no pan, no carne, no nada más.

“A mi hijo solo le gusta el queso y la salsa de tomate, así que cuando pides, te dicen que quites lo que no quieres. Así que quité las cebollas, la mostaza y la lechuga, dejando el queso y la salsa de tomate marcados. Pedimos esto todo el tiempo, ya sea en línea, en automóvil o en el restaurante”, cuenta Nicola, cita el diario Mirror.

No se ha aclarado qué causó el error en la orden o la preparación de la hamburguesa, pero el restaurante no ha hecho comentarios al respecto, revela el medio.