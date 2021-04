Sugiere AMLO encuesta telefónica para resolver caso de Salgado Macedonio

Al señalar que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió realizar una encuesta por teléfono para saber si la gente los quiere como candidatos.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que entre este miércoles y jueves se le podría preguntar a las personas qué candidato quiere que participe en el proceso electoral.

"Hay que esperar a lo que resuelva el Tribunal. Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de call centers, que hoy y mañana, el Tribunal, con una empresa especializada, hiciera una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos, a todos: '¿Quieres que participe este candidato o no? ¿Se le da la oportunidad de participar, se le acepta el registro o no?'.

"Y hacer lo mismo en Michoacán y estoy seguro que la gente va a decir 'que participe', aun los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalificar. En la democracia, es el pueblo el que tiene la última palabra, siempre, expresó López Obrador.

ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA

El presidente López Obrador consideró como un "atentado contra la democracia" la ratificación del INE de cancelar el registro como candidatos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

El presidente dijo que se debe respetar la resolución del TEPJF para que se les imponga una sanción, pero no quitarles el derecho de participar en los comicios.

"Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se había hecho una cosa así, si estamos dando los pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no exagero en lo que dije: es un atentado a la democracia", declaró.

El presidente cuestionó el por qué impedir que sea el pueblo el que decida.

"Yo entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas, cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia", señaló.

"Entonces ojalá el Tribunal resuelva bien este asunto y respetar ya esa instancia, lo que decidan y lo mismo, que haya debate pero no insultos, no violencia, todo de manera pacífica. Tener confianza no tanto a los que representan las instituciones sino al pueblo, si no se pueden cometer injusticias y atropellos es porque el pueblo está muy consciente, muy avivado, como nunca", agregó.