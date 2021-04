Marko Cortés celebra fallo del INE contra Félix Salgado Macedonio

El dirigente nacional del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, celebró que el Instituto Nacional Electoral (INE), haya retirado candidatura a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, afirmando que, con esta decisión, se ha mandado un mensaje claro: que las reglas se cumplen y son igual para todos.

"Reconocemos eso, reconocemos a un INE, que no se dejó amedrentar, no se achicó, que se agrandó y que hoy respetamos aún más y se gana la confianza de los mexicanos. Félix Salgado Macedonio no debería estar fuera del INE, debería estar en la cárcel porque tiene varias acusaciones de violación y Morena debería tener vergüenza de haber propuesto de candidato a un violador", acusó el panista.

En conferencia de prensa en Tabasco, estado al que asistió a una reunión de estructuras de cara al arranque de las campañas estatales este próximo lunes 19 de abril, Marko Cortes sostuvo que, a pesar de los costos, de los reclamos de tantos mexicanos en el país, Morena quería sostener al senador de la República con licencia como candidato, por lo que aplaudió la decisión de seis consejeros que votaron el proyecto para no permitir su participación en el proceso estatal de Guerrero.

En @AccionNacional respaldamos la decisión del @INEMexico e insistimos en el respeto a la institución, a la democracia y al Estado de derecho. — Marko Cortés (@MarkoCortes) April 14, 2021

"Que no se meta el Ejecutivo federal, es que se le ha olvidado al presidente, se le ha olvidado que es jefe de Estado mexicano y no jefe del partido político de Morena, se ha confundido al INE, lo único que hay que hacer es respetarlo porque tiene autonomía", señaló.

Y agregó: "Que no tenga la tentación el Gobierno federal de controlar al INE, que no nos quiera regresar 30 años atrás, es un órgano autónomo, ciudadano y sus resoluciones nos gusten o no, se deben acatar".

Acusó el panista que desde "el púlpito mañanero", un día sí y otro también se ataca al árbitro electoral y a la oposición, por lo que le recordó al presidente, Andrés Manuel López Obrador que es el jefe del Estado Mexicano, que debe gobernar para todos y empezar a dar resultados, porque dijo, no es jefe de partido político.

"El INE, es quien le otorgó finalmente el triunfo al presidente López Obrador, es esa institución, es ese árbitro, el que me permitió de manera democrática que llegara al poder, el único que atenta todos los días contra la democracia y la debilita, es el propio presidente", apuntó.