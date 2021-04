Estudiantes simulan una ‘subasta de esclavos’ con sus compañeros de clase

La realizaron a través de Snapchat hace unas semanas, donde los implicados pusieron ‘en venta’ a sus compañeros de clase, recoge la agencia Ruptly.

El anuncio lo titularon 'Subasta Nigger'; 'nigger' como un insulto racista hacia las personas de raza negra; donde ‘pedían’ entre 1 y 100 dólares por sus compañeros (entre 20 y 2000 pesos).

Una imagen del anuncio fue compartida en redes sociales, que se hizo viral al causar indignación.

El Distrito Escolar Independiente de Aledo emitió un comunicado señalando que el racismo era reprobado y que se había iniciado una investigación junto con la policía. "El uso de un lenguaje y conducta inapropiados, ofensivos y con carga racial, es completamente inaceptable y está prohibido por la política del distrito", señaló la superintendente, Susan Bohn.

Las autoridades aseguran que hubo ‘consecuencias disciplinarias’ para los responsables, pero no se especifica de qué tipo.

White students from @AledoISD hosted a slave auction on Snapchat where they sold black classmates for between $1-$100.

The racism pouring into our politics, our public safety, our national security is being incubated in our schools. pic.twitter.com/jkdKXZfHz2