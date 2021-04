Grandes empresas de EUA se unen contra leyes que dificultan voto

Centenares de empresas estadounidenses -incluidos gigantes como Amazon, Google, General Motors y BlackRock- se unieron este miércoles en oposición a “cualquier legislación discriminatoria” que dificulte el voto en EUA.

Las compañías respondieron de esta forma a la decisión del Partido Republicano de impulsar cambios legislativos en numerosos estados, unas reformas que demócratas y activistas ven como un intento de limitar el derecho al voto de las minorías.

Con la vista puesta en los comicios de medio mandato de 2022, los legisladores conservadores han presentado más de 250 propuestas de ley en 43 estados con el argumento de que quieren proteger "la integridad" de la votación tras la derrota electoral el pasado noviembre de Donald Trump, quien repetidamente aseguró que hubo fraude, aunque sin aportar pruebas.

Este miércoles, las empresas publicaron en The New York Times y The Washington Post su mensaje con un anuncio titulado “Defendemos la democracia”, en el que dejan clara su oposición a cualquier “legislación discriminatoria” que haga más difícil la participación en los comicios.

El texto no señala ninguna norma o proyecto en concreto, pero el caso más sonado hasta ahora es el de Georgia, donde los republicanos han aprobado una reforma electoral que, según sus detractores, limita el derecho a votar porque añade nuevos requerimientos en caso de querer hacerlo por correo y porque prohíbe dar comida y bebida a los electores que esperen para depositar su papeleta, entre otras disposiciones.

El voto por correo, precisamente, fue esencial en las pasadas elecciones generales debido a la pandemia y el blanco favorito de Trump, que no paró de criticarlo y considerarlo una fuente de fraude electoral.

EUA vivió en las elecciones de 2020 una afluencia histórica a las urnas, con 116 millones de personas que acudieron a votar, es decir, el 73 % del electorado, y con una participación muy alta de las minorías en algunos estados, que resultó clave para la victoria de Joe Biden.

Según The New York Times, la declaración de las empresas fue organizada en los últimos días por Kenneth Chenault, un antiguo ejecutivo de American Express, y Kenneth Frazier, el consejero delegado de la farmacéutica MSD (Merck Sharp & Dohme), ambos afroamericanos.

Entre las empresas firmantes figuran también Netflix, Starbucks y el financiero Warren Buffett, mientras que no aparecen algunas que ya han criticado la reforma electoral de Georgia y que han sido atacadas por ello por dirigentes republicanos como Coca-Cola y Delta.