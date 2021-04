Fábrica de colchones utilizaba cubrebocas usados para rellenar sus productos

Según los medios locales, la policía fue alertada de que la fábrica rellenaba los colchones no con algodón u otro material similar, sino con cubrebocas usados. Esto llevó a un operativo en las instalaciones, donde se encontraron montañas de mascarillas viejas.

Los cubrebocas usados fueron quemados; así mismo, se han presentado cargos contra el propietario de la fábrica. Las autoridades realizan ahora la investigación del caso para determinar quiénes más estarían implicados.

In Maharashtra's Jalgaon district, a factory owner was caught taking advantage of the large number of used masks produced by stuffing them into mattresses as a replacement for standard cotton!

