Pareja encuentra un túnel del siglo XIX bajo su casa

Una pareja de Illinois, en Estados Unidos, que se mudó a su casa en diciembre pasado, descubrió un túnel del siglo XIX mientras hacían reparaciones en su vivienda.

Gary y Beth Machens dijeron que al mover un muro de piedra para reparar una sección de la acera que había comenzado a inclinarse, descubrieron la entrada al túnel. "Me llamó al trabajo y me dijo: Será mejor que te vayas a casa; no vas a creer lo que acabo de encontrar", dijo Beth Machens al diario Alton Telegraph.

El túnel tiene casi tres metros de alto y 18 de profundidad. Los historiadores locales estiman que se creó en 1840, 50 años antes de que se construyera la casa, pero desconocen su propósito original, detalla la agencia UPI.

"Podría haber sido utilizado para el ferrocarril subterráneo. No hay pruebas de eso, pero había un ferry aquí en el área de Alton hacia el lado de Missouri y es posible que se haya utilizado para eso", según la Landmark Historic Society, recoge la cadena local KTVI-TV.

Machens añade que espera preservar el túnel y posiblemente hacer recorridos si es seguro y la ciudad acepta ayudar.